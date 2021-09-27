ЗАМАНА - На форуме «Каспий – 2021» прошла лекция о лидерстве и социальных лифтах

На форуме «Каспий – 2021» прошла лекция о лидерстве и социальных лифтах

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27 сентября, 2021. Понедельник 08:27
На форуме «Каспий – 2021» прошла лекция о лидерстве и социальных лифтах

Лекции о лидерстве и социальных лифтах прошла для участников Международного молодежного форума «Каспий-2021», который проходит на базе отдыха «Прибой» в Избербаше, пишет издание "Молодежь Дагестана".

На форуме «Каспий – 2021» прошла лекция о лидерстве и социальных лифтах
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С участниками форума встретились министр по делам молодежи РД Камил Саидов, членом комиссии Госсовета по молодежной политике Кантемир Хуртаев, руководитель проектов «РУСАЛ» Олег Лебедев, начальник управления культуры администрации Махачкалы Фарид Абалаев, ректор ДГТУ Нурмагомед Суракатов, заместитель министра по делам молодежи республики Патимат Омарова. Все они победители конкурса управленцев «Лидеры России».

Они рассказали о своих историях успеха.

Для достижения успеха необходимо иметь цель и всегда идти к ней, отметил Кантемир Хуртаев. Фарид Абалаев посоветовал участникам форума не терять времени зря. Камил Саидов рассказал, что для успеха нужно всегда находить новое, идти в ногу со временем. Спикеры после своих выступлений ответили на вопросы участников форума.

 

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