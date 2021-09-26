ЗАМАНА - В Дербенте прошла Республиканская сельскохозяйственная ярмарка

В Дербенте прошла Республиканская сельскохозяйственная ярмарка

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26 сентября, 2021. Воскресенье 18:41
В Дербенте прошла Республиканская сельскохозяйственная ярмарка

Республиканская сельскохозяйственная ярмарка прошла вчера в Дербенте на улице 345-й Дагестанской стрелковой дивизии.

В Дербенте прошла Республиканская сельскохозяйственная ярмарка
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Организовано мероприятие администрацией города Дербент при поддержке Министерства сельского хозяйства и продовольствия РД.

Ярмарка вышла богатой по разнообразию ассортимента и объемам предлагаемой продукции, произведенной не только на юге республики, но и в горной, центральной и северной части Дагестана. Жители и гости Дербента имели возможность приобрести по ценам на 15–20 процентов ниже рыночных различные овощи и фрукты, баранину, говядину, мясо птицы, сыр, творог, мед, урбеч и другую сельскохозяйственную продукцию.

Была представлена также продукция перерабатывающих предприятий республики.

За ходом работы ярмарки следили заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия РД Эмин Шайхгасанов и другие специалисты Минсельхозпрода РД, заместитель главы администрации ГО «город Дербент» Гаджиамин Рамалданов и представители городской администрации, а также начальники сельхозуправлений ряда районов.

«На ярмарку прибыло порядка 45 автомашин из более чем 15 районов Дагестана. Продукция оказалась востребованной, покупатели были довольны качеством и ценами представленной разнообразной сельхозпродукции. Отрадно отметить, что торговля шла в торжественной атмосфере, работники отдела культуры города Дербент организовали вокально-хореографическое и цирковое сопровождение мероприятия. Словом, ярмарка получилась по-осеннему обильной и по-праздничному веселой и яркой», – отметила начальник Отдела агропродовольственных рынков и экспортного потенциала Минсельхозпрода РД Габибат Гаджиева.

 

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