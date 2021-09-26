В Кайтагском районе открыли памятную доску Ивану Бутурлину



В этот день в Кайтагский район приехали почетные гости: руководитель управления Следственного Комитета Российской Федерации по Республике Дагестан, генерал-майор юстиции Анатолий Щуров, глава администрации МО «Александровский район» Владимирской области Анна Кузнецова и другие.



По приезду гостей встретил глава МР «Кайтагский район» Алим Темирбулатов, после чего вся делегация отправилась на место события, где собрались местные жители, учащиеся школ и педагоги, работники организаций и учреждений района.



Открывая торжественное мероприятие, Алим Темирбулатов поприветствовал всех собравшихся и отметил, что сегодняшний праздник посвящен одному из сподвижников Петра I, являвшегося руководителем следственной канцелярии императора, Бутурлину Ивану Ивановичу.



«В этот знаменательный день мы открываем памятную доску великому государственному деятелю, сподвижнику Петра I Ивану Бутурлину. Поздравляю всех с этим значимым событием и выражаю благодарность нашим гостям, приехавшим в Кайтаг по данному случаю!» – сказал Алим Темирбулатов.



Генерал-майор юстиции Анатолий Щуров подчеркнул важность проводимого мероприятия, поскольку увековечивание памяти настоящих патриотов Отечества является главным фундаментом патриотизма, на котором растет подрастающее поколение.



«Иван Бутурлин внес огромную лепту в становление Российского государства, был настоящим патриотом, реформатором и научным деятелем, под его руководством рассматривались особо важные уголовные дела, совершенные даже лицами царского рода, все виновные привлекались к ответственности» – отметил он.



На мероприятии выступила и Анна Кузнецова, которая поблагодарила присутствующих за радушный прием, а также озвучила некоторые исторические факты, связанные с Владимирской областью.



«Иван Бутурлин был родом из нашего города, имел потрясающую славу, но в то же время он был человеком непростой судьбы. В его жизни были моменты плена, изгнания и даже забвения. Свой последний приют он нашел в селе Крутец Александровского района, он похоронен в Троицком соборе Успенского монастыря. Это очень важно, что в год 360-летия Ивана Ивановича проходят мероприятия по увековечиванию его памяти. Спасибо вам от нашего района за этот несомненный вклад в гражданско-патриотическое воспитание молодежи!» – поблагодарила она.



Затем Алим Темирбулатов и Анатолий Щуров провели церемонию открытия памятной мемориальной доски.



Торжественное мероприятие завершилось подписанием Соглашения между Кайтагским и Александровским районами.

