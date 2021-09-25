Глава Миннаца Дагестана встретился с вице-премьером Татарстана

«Участники встречи обсудили вопросы реализации государственной национальной политики, в частности, в сфере сохранения и развития языкового многообразия, коснулись вопросов межрегионального взаимодействия», – сообщили в пресс-службе. Напомним, Всероссийская научная конференция «Родной язык – источник исторической памяти и культурного наследия» проходит сегодня в Казани. Мероприятие проводится в рамках объявленного Указом Президента Республики Татарстан Рустама Минниханова Года родных языков и народного единства в РТ, в целях сохранения и развития родных языков, культуры и традиций народов, проживающих на территории республики, а также укрепления единства многонационального народа Российской Федерации и обмена опытом регионов. Участники представляют 84 субъекта России, федеральные органы государственной власти, государственные органы субъектов Российской Федерации, в мероприятии также принимают участие общественные деятели, известные ученые, педагоги и другие. Руководитель ведомства в рамках конференции поприветствовал собравшихся от имени врио Главы Дагестана Сергея Меликова и выступил с докладом «О языковой политике в Республике Дагестан». «Известно, что с этнолингвистической точки зрения Республика Дагестан представляет собой нетипичный для других регионов России феномен. Языковое многообразие и малая территория характеризуют Дагестан как уникальное явление даже в мировом масштабе.

Своеобразие Дагестана, в отличие от других республик, входящих в состав РФ, состоит еще и в том, что здесь нет ни титульной нации, ни титульного языка, а статусом государственного языка согласно статье 11-й Конституции РД обладают “русский язык и языки народов Дагестана”.

В Дагестане поддержка родных языков обеспечена Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом “О языках народов Российской Федерации”, Конституцией Республики Дагестан.

Для Дагестана весьма актуальны вопросы языковой политики. Наличие большого количества народов, этнических групп со своими самостоятельными языками ставит перед органами государственной власти ряд проблем, связанных с обеспечением оптимального функционирования русского и родного языков», – подчеркнул министр. По словам Муслимова, современная национально-языковая ситуация в Дагестане складывается под воздействием ряда общественно-политических и социокультурных факторов, важнейшим из которых является многонациональный состав населения республики. Говоря о методах сохранения языкового многообразия в Дагестане, министр коснулся вопросов организации телерадиовещания на национальных языках, развития национальной прессы, создание национальных театров, Центров традиционной культуры. Он также рассказал о проектах Миннаца РД, направленных на поддержку сохранения родных языков в Дагестане и о деятельности Центра изучения родных языков, создание которого инициировано министерством по национальной политике и делам религий республики.