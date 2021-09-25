ЗАМАНА - Архитектор из Финляндии встретился со студентами ДГТУ

Архитектор из Финляндии встретился со студентами ДГТУ

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25 сентября, 2021. Суббота 14:52
Архитектор из Финляндии встретился со студентами ДГТУ

Встреча студентов старших курсов архитектурно-строительного факультета, профиля «Архитектурное проектирование» с известным архитектором из Финляндии Маркку Лангом прошла в Дагестанском государственном техническомуниверситете. Об этом информагентству сообщили в пресс-службе вуза.

Архитектор из Финляндии встретился со студентами ДГТУ
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Маркку Ланг – архитектор, создавший около 80 различных проектов школьного дизайна в Финляндии. С 1990 по 2010 год был преподавателем изобразительного искусства в Школе подготовки учителей Университета Оулу, также был наставником и репетитором международных и национальных проектов, таких как ITEC (проектирование будущего класса), FCL, IMAILE, LEA.

В мероприятии, организованном заместителем декана по воспитательной работе архитектурно-строительного факультета Магомедом Абдурахимовым, также принял участие врио заместителя главы Администрации Махачкалы, выпускник специальности «Архитектура» Дагестанского государственного технического университета Бахтияр Уллаев. 

Маркку Ланг рассказал студентам о школе проектирования RYBAKOV PLAYSCHOOL, целью которой является создание глобальной развивающей среды для семей по всему миру.

Кроме этого, он рассказал об этапах работы над проектом от идеи до воплощения, о трудностях с которыми приходится сталкиваться, отметив при этом, что каждый проект – это профессиональный рост. Как признается сам архитектор, он часто экспериментирует с материалами, используя современные технологии и контролируя при этом качество всех этапов до мельчайших деталей.

«Данная встреча будет особенно полезна для студентов, поскольку позволит познакомитьсяс мировыми тенденциями в архитектуре, строительстве, новыми подходами в урбанизме и городской среде. Именно поэтому мы стараемся приглашать людей, которые занимаются реальными проектами и могут поделиться своим опытом», – отметил Магомед Абдурахимов.

На вопрос студентов, будет ли такая школа в Дагестане, Маркку Ланг ответил, что не зря прилетел в республику и будет заниматься этим вопросом вплотную.

 

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