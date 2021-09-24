В соревнованиях клуба веселых и находчивых будут бороться лучшие игроки Махачкалы, а также их соперники: «КВН БОРЦЫ» (Сургут), «Город ПитоН» (Москва), женская сборная РУДН, сборная Владикавказа, и «Город снов» (Элиста).
Количество зрительских мест ограниченно из-за ситуации с коронавирусом. Билеты бесплатные, можно забрать в Управлении культуры Махачкалы (Дзержинского 21, а). Зрители также смогут посмотреть трансляцию на ютуб-канале Управления культуры Махачкалы.
Напомним, что организаторами мероприятия выступили мэрия Махачкалы и городское Управление культуры.