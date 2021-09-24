Фестиваль КВН «Кубок Махачкалы» пройдет в дагестанской столице

Фестиваль КВН «Кубок Махачкалы», посвященный Дню города, в рамках празднования 100-летия образования ДАССР и 100-летия переименования Порт-Петровска в Махачкалу, пройдет 26 сентября на летней площадке Даггосфилармонии в 17:00. Об этом информагентству сообщили в пресс-службе Управления культуры администрации города.

В соревнованиях клуба веселых и находчивых будут бороться лучшие игроки Махачкалы, а также их соперники: «КВН БОРЦЫ» (Сургут), «Город ПитоН» (Москва), женская сборная РУДН, сборная Владикавказа, и «Город снов» (Элиста).

Количество зрительских мест ограниченно из-за ситуации с коронавирусом. Билеты бесплатные, можно забрать в Управлении культуры Махачкалы (Дзержинского 21, а). Зрители также смогут посмотреть трансляцию на ютуб-канале Управления культуры Махачкалы.

Напомним, что организаторами мероприятия выступили мэрия Махачкалы и городское Управление культуры.