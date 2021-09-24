ЗАМАНА - Минтруда Дагестана запустило мобильное приложение «СоцЗащита»

Минтруда Дагестана запустило мобильное приложение «СоцЗащита»

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24 сентября, 2021. Пятница 17:36
Минтруда Дагестана запустило мобильное приложение «СоцЗащита»

Жители республики могут получить услуги предоставляемые учреждениями социальной защиты населения, не выходя из дома.

Минтруда Дагестана запустило мобильное приложение «СоцЗащита»
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Портал soc.dagmintrud.ru создан в целях цифровизации услуг, оказываемых учреждениями соцзащиты.

Проект предоставляет возможность жителям Дагестана воспользоваться более 50 электронными госуслугами. Так, на портале каждый житель республики может получить информацию обо всех имеющихся мерах социальной поддержки, ознакомиться с реестром поставщиков соцуслуг, подать электронное заявление на получение услуги или записаться на прием в ведомство.

Для авторизации на портале достаточно указать логин и пароль от портала госуслуг, при их отсутствии обратиться в территориальные органы соцзащиты для их получения.

Одновременно Минтруд РД запускает мобильное приложение «СоцЗащита».

Приложение является бесплатным, установить его можно на любое мобильное устройство через Google Play и App Store. Для входа в приложение потребуется учетная запись портала Госуслуг.

Через приложение жители нашей республики смогут ознакомиться с актуальной информацией о мерах социальной поддержки и узнать статус поданного заявления на различные виды пособий.

 

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