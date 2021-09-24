Министр культуры Дагестана приняла участие в конференции «Православие – фундамент русской и сербской культур»

Министр культуры РД Зарема Бутаева выступила с докладом «Христианство в Дагестане: от истоков к современности» на конференции «Православие – фундамент русской и сербской культур», прошедшей в рамках Дней духовной культуры России в Сербии. Об этом информагентству сообщили в пресс-службе Минкультуры РД.

Как отметила министр, Дагестан – многонациональная и многоконфессиональная республика, где христианство занимает второе место по числу последователей.

История проникновения христианства на территорию нашего региона уходит вглубь веков. Средневековый Дербент являлся одним из самых ранних и значительных очагов распространения христианства на Северном Кавказе. К XIII веку позиции христианской религии в отдельных районах Дагестана были довольно прочным, о чем свидетельствуют культовые сооружения, топонимические и лингвистические материалы. Как пример: хорошо сохранившийся христианский храм (X - XI в.) находится внутри глубокого скального каньона близ селения Датуна Шамильского района.

Новый этап распространения христианства на территории Дагестана связан с активной ролью России в период XVIII - начала XX вв. К этому периоду относится сооружение Армянской церкви Святого Всеспасителя в Дербенте, а также взорванная в 1937 году церковь Георгия Победоносца, на закладывании первого камня которой присутствовал цесаревич Александр II.

С 1990 года в республике было возведено 8 храмов и часовен, восстановлены собор Святого Георгия Победоносца в Кизляре, храм святого Знамения в Хасавюрте. С 2007 года в Кизляре действует Крестовоздвиженский женский монастырь. С 1998 года все приходы Русской Православной Церкви включают 18 церквей и часовен и 1 монастырь.

По словам министра, не только государство, но и сами жители ведут активную работу по сохранению межнационального и межконфессионального согласия в республике.

«Местные жители из числа мусульман помогали в реконструкции часовни Святого Григориса, христианские мастера выполнили работы по внутренней отделке Соборной Джума мечети в Махачкале, дагестанский художник расписал Свято-Успенский Кафедральный собор Пресвятой Богородицы. А ещё в 2015 году в древнем Дербенте был открыт Музей истории мировых культур и религий, где реализуется множество проектов, направленных на распространение идей уважения ко всем вероисповеданиям», - отметила министр.

Она также сообщила, что недавно был подписан Меморандум о вступлении музея в Ассоциацию специалистов в области культурных маршрутов «Святыни неразделённого христианства», которую возглавляет модератор конференции Мигель Паласио – заместитель гендиректора по межрегиональному и международному сотрудничеству Всероссийской библиотеки иностранной литературы имени М.И. Рудомино.

Этот проект является первой в мире попыткой создания культурного маршрута по основным культурным и духовным памятникам Европы, составляющим общехристианское наследие.

В рамках конференции с докладами на тему реализации государственной национальной и культурной политики, межнационального и межрелигиозного диалога, способов достижения мира, согласия и взаимопонимания между народами также выступили министры культуры регионов России, директора ведущих музейных и библиотечных учреждений России и Сербии.