ЗАМАНА - Инфекционист Тимаков дал советы по вакцинации от гриппа и COVID-19

Инфекционист Тимаков дал советы по вакцинации от гриппа и COVID-19

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24 сентября, 2021. Пятница 10:59
Инфекционист Тимаков дал советы по вакцинации от гриппа и COVID-19
Врач-инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков дал советы по вакцинации от гриппа и COVID-19.
Инфекционист Тимаков дал советы по вакцинации от гриппа и COVID-19
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Инфекционист Тимаков дал советы по вакцинации от гриппа и COVID-19
  • Reuters 
  • © Tatyana Makeyeva

«В зависимости от выработки иммунитета можно сделать прививку от гриппа через месяц после первого этапа вакцинации от коронавируса. Если плохо иммунитет сформировался после первой прививки от COVID, то от гриппа прививаемся только после второй», — заявил он в беседе со «Взглядом».

По его словам, узнать о том, как сформировался иммунитет после первой вакцинации, можно с помощью теста на антитела.

Ранее аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в беседе с НСН высказался о вероятности заболеть COVID-19 и ОРВИ.

 

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