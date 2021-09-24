В МВД Дагестана сообщили об уголовной ответственности за подделку сертификата о вакцинации

Руководитель пресс-службы МВД Гаяна Гариева прокомментировала ситуацию с подделкой сертификатов о вакцинации от коронавируса в республике: «В МВД по Республике Дагестан зарегистрировано 10 фактов заявлений и сообщений о фактах незаконной реализации (использования) документов о вакцинации против COVID-19.

Из них 3 факта по незаконным сертификатам и иным документам о вакцинации и 7 фактов о незаконных QR-кодах, подтверждающих вакцинацию о новой коронавирусной инфекции либо факт перенесенного заболевания, отображаемых в ЕГПУ. На сегодняшний день возбуждено 7 уголовных дел, среди которых 1 факт по незаконному сертификату о вакцинации против коронавирусной инфекции COVID-19 и 6 фактов по незаконным QR-кодам, подтверждающим вакцинацию, либо факта перенесенного заболевания, отображаемых на ЕГПУ. Также сообщаем, что по инициативе МВД по Республике Дагестан заблокировано 68 интернет-сайтов, используемых для распространения информации о незаконной реализации документов о вакцинации против COVID-19 и проведения ПЦР-тестов». Напомним, что подделка сертификатов и использование таких поддельных документов незаконно. Это влечет за собой нарушение статьи 327 УК «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков».



Источник: https://mirmol.ru/novosti/v-mvd-dagestana-soobshhili-ob-ugolovnoj-otvetstvennosti-za-poddelku-sertifikata-o-vakcinacii/