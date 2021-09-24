ЗАМАНА - В МВД Дагестана сообщили об уголовной ответственности за подделку сертификата о вакцинации

В МВД Дагестана сообщили об уголовной ответственности за подделку сертификата о вакцинации

Автор
24 сентября, 2021. Пятница 10:57
В МВД Дагестана сообщили об уголовной ответственности за подделку сертификата о вакцинации

Руководитель пресс-службы МВД Гаяна Гариева прокомментировала ситуацию с подделкой сертификатов о вакцинации от коронавируса в республике: «В МВД по Республике Дагестан зарегистрировано 10 фактов заявлений и сообщений о фактах незаконной реализации (использования) документов о вакцинации против COVID-19.

Из них 3 факта по незаконным сертификатам и иным документам о вакцинации и 7 фактов о незаконных QR-кодах, подтверждающих вакцинацию о новой коронавирусной инфекции либо факт перенесенного заболевания, отображаемых в ЕГПУ. На сегодняшний день возбуждено 7 уголовных дел, среди которых 1 факт по незаконному сертификату о вакцинации против коронавирусной инфекции COVID-19 и 6 фактов по незаконным QR-кодам, подтверждающим вакцинацию, либо факта перенесенного заболевания, отображаемых на ЕГПУ. Также сообщаем, что по инициативе МВД по Республике Дагестан заблокировано 68 интернет-сайтов, используемых для распространения информации о незаконной реализации документов о вакцинации против COVID-19 и проведения ПЦР-тестов». Напомним, что подделка сертификатов и использование таких поддельных документов незаконно. Это влечет за собой нарушение статьи 327 УК «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков».

Источник: https://mirmol.ru/novosti/v-mvd-dagestana-soobshhili-ob-ugolovnoj-otvetstvennosti-za-poddelku-sertifikata-o-vakcinacii/ 

В МВД Дагестана сообщили об уголовной ответственности за подделку сертификата о вакцинации
Информация

 

Прочитано 44 раз

Последнее от Шахри

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top