Работы дагестанских мастеров декоративно-прикладного искусства представлены на российско-сербском культурном форуме

Одновременно сегодня, 24 сентября, состоится заседание рабочей группы по культуре и туризму. Председатель российской части рабочей группы – Ольга Ярилова, заместитель министра культуры РФ, сербской – Рената Пинджо – заместитель министра торговли, туризма и телекоммуникаций Республики Сербии.



В рамках заседания рабочей группы пройдет презентация культурно-туристского потенциала регионов России, а также круглый стол «Культура русского гостеприимства».



В рамках российско-сербского культурного форума была представлена выставка изделий народного промысла Дагестана, сообщили информагентству в пресс-службе Минкультуры РД.



«В рамках выставки здесь представлены ювелирные украшения и изысканные предметы быта (кувшины, кружки и др.), выполненные искусными мастерами знаменитого аула златокузнецов Кубачи.

Все изделия изготовлены потомственным мастером Хидриильясом Ахмедовым в традиционном кубачинском стиле с чернью, эмалью, гравировкой и позолотой. Демонстрируя свои работы, мастер рассказал гостям и о самом селе, где по сей день традиции ювелирного мастерства передаются из поколения в поколение.



Не меньшее внимание посетителей привлекли изделия, выполненные в уникальной технике унцукульской насечки по дереву. Шахматы, вазы, подсвечники, декоративные чаши, карандашницы, отделанные стильными орнаментами знаменитого села Унцукуль, стали достойным украшением выставки.



Об уникальном ремесле предков гостям поведал лауреат премии “Душа России” Магомедали Магомедалиев – мастер унцукульской насечки из рода Анчи.



Экспозиция и мастер-классы народных художественных промыслов с участием мастеров из Дагестана, Хакасии, Башкирии, Коми, Ханты-Мансийского автономного округа разместилась в Выставочном зале Русского дома в городе Белграде», – отметили в пресс-службе.