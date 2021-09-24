Работа Конференции ориентирована на:
- определение и обсуждение конкретных направлений цифровой трансформации учреждений различных отраслей науки и образования;
- предложения ведущих IТ-компаний в области компьютерной техники и информационных технологий; обсуждение вопросов хранения, обработки, систематизации, поиска и обеспечения доступа к информации в рамках научных исследований;
- рассмотрение вопросов наукометрии и публикационной активности научных сотрудников;
- обсуждение вопросов доступа к подписным информационным ресурсам в рамках национальной и централизованной подписки.
Главная тема Конференции в этом году - «Информационное и ресурсное обеспечение научной деятельности в контексте цифровой трансформации».
В работе Конференции будет участвовать заместитель Министра науки и высшего образования Российской Федерации Нарукавников А.В., руководители ведущих научно-исследовательских учреждений Российской академии наук, руководители национальных, федеральных и вузовских библиотек.