ЗАМАНА - В Дагестане пройдет международная конференция "Электронный век науки"

В Дагестане пройдет международная конференция "Электронный век науки"

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24 сентября, 2021. Пятница 10:31
В Дагестане пройдет международная конференция &quot;Электронный век науки&quot;

Библиотека по естественным наукам Российской академии наук совместно с Дагестанским государственным университетом, учитывая высокий научный потенциал и уникальное культурное наследие Республики Дагестан, с 27 сентября по 1 октября 2021 года проводят международную научно-практическую конференцию «Электронный век науки» в научно-оздоровительном комплексе «Журавли» г. Махачкала.

В Дагестане пройдет международная конференция "Электронный век науки"
Информация

Работа Конференции ориентирована на:

-     определение и обсуждение конкретных направлений цифровой трансформации учреждений различных отраслей науки и образования;

-     предложения ведущих IТ-компаний в области компьютерной техники и информационных технологий; обсуждение вопросов хранения, обработки, систематизации, поиска и обеспечения доступа к информации в рамках научных исследований;

-     рассмотрение вопросов наукометрии и публикационной активности научных сотрудников;

-     обсуждение вопросов доступа к подписным информационным ресурсам в рамках национальной и централизованной подписки.

Главная тема Конференции в этом году - «Информационное и ресурсное обеспечение научной деятельности в контексте цифровой трансформации».

В работе Конференции будет участвовать заместитель Министра науки и высшего образования Российской Федерации Нарукавников А.В., руководители ведущих научно-исследовательских учреждений Российской академии наук, руководители национальных, федеральных и вузовских библиотек.

 

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