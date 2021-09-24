Второй день чемпионата прошел сегодня, в здании Дагестанского государственного педагогического университета. Соревнования проводятся по 18 компетенциям, в них примут участие более 100 студентов и школьников и около 150 экспертов.

Осмотр конкурсных площадок начался с выставки народных и художественных промыслов республики. Гости ознакомились с представленными компетенциями, расположенными во дворце спорта ВУЗа. Среди них: «Ювелирное дело», «Массажист», «Медицинский и социальный уход», «Бисероплетение», «Адаптивная физическая культура».

Поприветствовав участников и организаторов чемпионата, Мурад Казиев отметил, что количество участников с каждым годом растет, соревнование дает возможность людям с ОВЗ проявить свои профессиональные качества, приобрести навыки, поделиться опытом и доказать себе и обществу, что человек с инвалидностью может достичь профессиональных высот и успешно социализироваться в жизни.

Далее экскурсию для правительственной делегации по профильным аудиториям, провел ректор ДГПУ Нариман Асваров. В оборудованных классах ребята соревновались по направлениям «Экономика и бухгалтерский учёт», «Администрирование баз данных», «Веб-дизайн», «Веб-разработка (Программирование)», «Ремонт и обслуживание автомобилей», «Предпринимательство» и «Поварское дело».

Также в рамках Регионального чемпионата в ГБОУ РД Республиканский центр социально-трудовой адаптации и профориентации пройдёт II Чемпионат для лиц с мнестической патологией «Специальный Абилимпикс» по 5 компетенциям: «Столярное дело», «Обувное дело», «Кулинария», «Адаптивная физическая культура», «Швейное дело».

Отметим, что церемония Торжественного закрытия чемпионата «Абилимпикс» состоится 24 сентября в кумыкском музыкально-драматическом театре им. Алимпаши Салаватова».

В мероприятии также приняли участие министр труда и социального развития РД Изумруд Мугутдинова, министр по делам молодежи РД Камил Саидов и другие.