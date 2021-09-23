ЗАМАНА - К 12.00 мск восстановлено энергоснабжение почти 80 % оставшихся без света из-за непогоды потребителей Дагестана

К 12.00 мск восстановлено энергоснабжение почти 80 % оставшихся без света из-за непогоды потребителей Дагестана

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23 сентября, 2021. Четверг 17:41

195 специалистов филиала «Россети Северный Кавказ» - «Дагэнерго» в составе 65 бригад продолжают устранять на энергообъектах технологические нарушения, вызванные ухудшением погоды в Дагестане. К 12.00 мск  энергетикам удалось вернуть энергоснабжение почти 80 % потребителей, которые ранее остались без света из-за стихии. Мобилизовано 73 единицы спецтехники. Основные восстановительные работы планируется завершить к 15.00 мск.

К 12.00 мск восстановлено энергоснабжение почти 80 % оставшихся без света из-за непогоды потребителей Дагестана
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Напомним, что из-за дождя и порывистого ветра до 25 м/с сегодня с утра в Сергокалинском, Хунзахском, Шамильском, Каякентском, Левашинском, Тляратинском, Кумторкалинском и Карабудахкентском районах Дагестана фиксируются локальные нарушения энергоснабжения по сети 6-10 кВ. На объектах высокого напряжения (35 кВ и выше) технологические нарушения не зафиксированы.

Сообщить о нарушениях электроснабжения и замеченных повреждениях энергообъектов можно круглосуточно по единому бесплатному телефону контакт-центра #Россети 8-800-220-0-220 или посредством портала https://светлаястрана.рф

 

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