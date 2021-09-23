К 12.00 мск восстановлено энергоснабжение почти 80 % оставшихся без света из-за непогоды потребителей Дагестана

195 специалистов филиала «Россети Северный Кавказ» - «Дагэнерго» в составе 65 бригад продолжают устранять на энергообъектах технологические нарушения, вызванные ухудшением погоды в Дагестане. К 12.00 мск энергетикам удалось вернуть энергоснабжение почти 80 % потребителей, которые ранее остались без света из-за стихии. Мобилизовано 73 единицы спецтехники. Основные восстановительные работы планируется завершить к 15.00 мск.