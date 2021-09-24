В Дагестане выступила группа из Астрахани «Big Bro Brass Band»

В Дагестане продолжается IX Региональный фестиваль духовых оркестров «Дагестанские фанфары», который проводит Дагестанская государственная филармония им. Т. Мурадова при поддержке министерства культуры РД. Об этом сообщили в пресс-службе Даггосфилармонии.

Впервые в нашей республике выступил музыкальный коллектив из Астрахани «Big Bro Brass Band». В его составе под руководством Павла Попова работают талантливые профессиональные музыканты, имеющие многолетний опыт работы на самых различных сценических площадках России.

Для концерта в Махачкале артисты подготовили программу собственных оригинальных вариаций модных хитов, всеми любимых джазовых стандартов, попурри из известных композиций, шлягеров советской эстрады и музыки из кинофильмов. Вместе с коллективом выступили яркие вокалисты Анастасия Лутфуллоева и Айвар Сарбасов.

Прозвучали композиции: «Улыбайся», «Ламбада», «Ищу тебя», «Летящей походкой», «Парень чернокожий» и другие мелодии.

Все участники концерта получили от организаторов дипломы участников и подарки.

Фестиваль «Дагестанские фанфары» реализуется в рамках регионального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура».⠀⠀