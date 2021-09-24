Впервые в нашей республике выступил музыкальный коллектив из Астрахани «Big Bro Brass Band». В его составе под руководством Павла Попова работают талантливые профессиональные музыканты, имеющие многолетний опыт работы на самых различных сценических площадках России.
Для концерта в Махачкале артисты подготовили программу собственных оригинальных вариаций модных хитов, всеми любимых джазовых стандартов, попурри из известных композиций, шлягеров советской эстрады и музыки из кинофильмов. Вместе с коллективом выступили яркие вокалисты Анастасия Лутфуллоева и Айвар Сарбасов.
Прозвучали композиции: «Улыбайся», «Ламбада», «Ищу тебя», «Летящей походкой», «Парень чернокожий» и другие мелодии.
Все участники концерта получили от организаторов дипломы участников и подарки.
Фестиваль «Дагестанские фанфары» реализуется в рамках регионального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура».⠀⠀