Минздрав РД объявляет День открытых дверей по программе «Земский доктор»

В пятницу, 24 сентября с 14:00 до 17:00, в здании Минздрава РД будет проводиться День открытых дверей для трудоустройства по программе «Земский доктор/фельдшер». При себе можно иметь документы об образовании (диплом, сертификат специалиста, свидетельство об аккредитации). Возраст участников не ограничен.

Каждый желающий начать работать в сельской местности или малых городах до 50 000 жителей (Кизилюрт, Южно-Сухокумск, Дагестанские Огни) при наличии соответствующей квалификации сможет лично ознакомиться с наличием вакантных мест, встретиться с главными врачами районных и городских лечебных учреждений, выбрать для себя будущее место работы и даже прямо на месте заключить договор на трудоустройство. Такие Дни открытых дверей будут проводиться в Минздраве РД каждый месяц в один из субботник дней и заранее анонсироваться.

Прошлая наша публикация с приглашением принять участие в программе «Земский доктор/фельдшер» вызвала много вопросов у желающих принять в ней участие. Министр здравоохранения РД Татьяна Беляева ответила на них лично (смотрите видео).

Напомним, что участие в программе «Земский доктор/фельдшер» предусматривает единовременную выплату в размере 1 млн рублей врачам и 500 рублей фельдшерам, а также 1,5 млн и 750 тысяч рублей соответственно – врачам и фельдшерам, переехавшим на работу в труднодоступные и отдаленные населенные пункты республики (их перечень определен Законом №25 «О перечне труднодоступных и отдаленных территорий в Республике Дагестан», утвержденный Народным Собранием РД и вступивший в силу в мае 2006г.). При этом специалист должен отработать не менее 5 лет (декретный отпуск не входит в этот период, засчитывается только фактический стаж работы).

Можно ли участвовать в программе неоднократно? – Нет, программа предусматривает только однократное участие.

Можно ли принять участие в программе, сменив место работы и переехав в другой населенный пункт, где есть вакансия? – Да, если ранее специалист не принимал участие в данной программе.

Можно ли рассчитывать на дополнительные меры поддержки? – Да, многие районы оказывают меры социальной поддержки, предоставляя земельные участки под строительство жилья, места в детских садах и т.д.

Где можно ознакомиться с перечнем вакансий по программе? – На сайте Минздрава РД в разделе «Деятельность» - «Земский доктор». Наиболее востребованы анестезиологи-реаниматологи, участковые терапевты и педиатры, рентгенологи и др.

Программа в республике реализуется с 2012 года, за это время она позволила трудоустроить более 1400 врачей. На 2021 год определено 170 мест для врачей и 13 – для фельдшеров.