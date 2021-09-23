ЗАМАНА - Минздрав РД объявляет День открытых дверей по программе «Земский доктор»

Минздрав РД объявляет День открытых дверей по программе «Земский доктор»

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23 сентября, 2021. Четверг 14:51
Минздрав РД объявляет День открытых дверей по программе «Земский доктор»

В пятницу, 24 сентября с 14:00 до 17:00, в здании Минздрава РД будет проводиться День открытых дверей для трудоустройства по программе «Земский доктор/фельдшер». При себе можно иметь документы об образовании (диплом, сертификат специалиста, свидетельство об аккредитации). Возраст участников не ограничен.

Минздрав РД объявляет День открытых дверей по программе «Земский доктор»
Информация

Каждый желающий начать работать в сельской местности или малых городах до 50 000 жителей (Кизилюрт, Южно-Сухокумск, Дагестанские Огни) при наличии соответствующей квалификации сможет лично ознакомиться с наличием вакантных мест, встретиться с главными врачами районных и городских лечебных учреждений, выбрать для себя будущее место работы и даже прямо на месте заключить договор на трудоустройство. Такие Дни открытых дверей будут проводиться в Минздраве РД каждый месяц в один из субботник дней и заранее анонсироваться.

Прошлая наша публикация с приглашением принять участие в программе «Земский доктор/фельдшер» вызвала много вопросов у желающих принять в ней участие. Министр здравоохранения РД Татьяна Беляева ответила на них лично (смотрите видео).

Напомним, что участие в программе «Земский доктор/фельдшер» предусматривает единовременную выплату в размере 1 млн рублей врачам и 500 рублей фельдшерам, а также 1,5 млн и 750 тысяч рублей соответственно – врачам и фельдшерам, переехавшим на работу в труднодоступные и отдаленные населенные пункты республики (их перечень определен Законом №25 «О перечне труднодоступных и отдаленных территорий в Республике Дагестан», утвержденный Народным Собранием РД и вступивший в силу в мае 2006г.). При этом специалист должен отработать не менее 5 лет (декретный отпуск не входит в этот период, засчитывается только фактический стаж работы).

Можно ли участвовать в программе неоднократно? – Нет, программа предусматривает только однократное участие.

Можно ли принять участие в программе, сменив место работы и переехав в другой населенный пункт, где есть вакансия? – Да, если ранее специалист не принимал участие в данной программе.

Можно ли рассчитывать на дополнительные меры поддержки? – Да, многие районы оказывают меры социальной поддержки, предоставляя земельные участки под строительство жилья, места в детских садах и т.д.

Где можно ознакомиться с перечнем вакансий по программе? – На сайте Минздрава РД в разделе «Деятельность» - «Земский доктор». Наиболее востребованы анестезиологи-реаниматологи, участковые терапевты и педиатры, рентгенологи и др.

Программа в республике реализуется с 2012 года, за это время она позволила трудоустроить более 1400 врачей. На 2021 год определено 170 мест для врачей и 13 – для фельдшеров.

 

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