Больше 18 тысяч детей отдохнули летом в дагестанских лагерях

Премьер-министр Дагестана напомнил, что летняя оздоровительная кампания в республике стартовала 7 июня и завершилась 27 августа текущего года.



«Проведение оздоровительных смен в условиях ограничений, направленных на недопущение распространения новой коронавирусной инфекции, потребовало слаженной работы всех организаторов и контрольно-надзорных органов.



Кампания показала динамику большого роста востребованности летних оздоровительных мероприятий, особенно в загородных стационарных лагерях. Всего летом были задействованы 80 оздоровительных организаций, в том числе 23 загородных и 57 пришкольных, оздоровлением охвачено 18 тыс. 867 детей», - сказал Амирханов.



Далее с докладом выступил врио министра образования и науки Дагестана Яхья Бучаев. Он сообщил, что в сфере особого внимания находился отдых детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей , это 3758 детей, воспитанников детских домов -197 детей, школ-интернатов – 300 детей, состоящих на разных видах профилактического учета -1560 детей, дети медработников и иных лиц, работающих в усиленном режиме и оказывающих помощь гражданам, у которых был выявлен коронавирус - 2234 и несовершеннолетних детей членов незаконных вооруженных формирований - 1054 детей.



Помимо этого, как сообщил Бучаев, более 245 тыс. детей и подростков были охвачены «малыми» формами отдыха и занятости детей на 1917 площадках, в том числе: 718 досуговых площадках, 654 спортивных площадках при образовательных организациях и учреждениях допобразования, 10 досуговых площадок при воинских частях, 121 площадка на базе религиозных организаций при содействии Муфтията РД.



«С учетом всех показателей в 2021 году охват отдыхом, оздоровлением и занятостью детей составляет 65,4% от общего количества детей школьного возраста.



На организацию отдыха и оздоровления детей в бюджете Республики Дагестан в 2021 году было предусмотрено 218,9 млн рублей», - доложил Бучаев.



Особое внимание, по словам главы Минобрнауки РД, было уделено подготовке кадров для работы с детьми в летний период. Так, на базе подведомственных министерству Дагестанского института развития образования и Малой академии наук повысили свою квалификацию 267 человек, задействованных в организации летней оздоровительной кампании, по дополнительной профессиональной программе.



Кроме того, сообщил Бучаев, в ходе проведения летней оздоровительной кампании 2021 года на территории детских оздоровительных лагерей несовершеннолетними и в отношении их не зарегистрировано совершение преступлений и правонарушений. В период проведения смен во всех лагерях проведено более 140 тематических мероприятий по профилактике правонарушений и наркомании, безопасности дорожного травматизма, терроризма, пожарной безопасности; проведены лекции, мастер-классы, направленные на научно-техническое просвещение и привлечение детей и молодёжи к данному направлению; особо уделено внимание тематике патриотического воспитания.



Говоря об оценке эффективности оздоровления детей, отдохнувших в ходе летней оздоровительной кампании 2021 года, Бучаев констатировал, что выраженный высокий оздоровительный эффект отмечен у более 98% детей, слабый оздоровительный эффект – у 2 % детей, отсутствие оздоровительного эффекта не отмечено.



В рамках заседания были обсуждены вопросы состояния детских лагерей республики. Яхья Бучаев отметил, что отсутствие достаточного количества летних лагерей, многие из которых были приватизированы в последние годы, слабая материальная база функционирующих государственных и муниципальных детских лагерей и несоответствие их требованиям пожарного и санитарно-эпидемиологического законодательства, не позволяет в полной мере удовлетворить потребности населения в услугах летнего отдыха детей.



Здесь он отметил инициативность руководства Хасавюртовского и Ногайского районов, которые поставили задачу восстановить муниципальные оздоровительные лагеря «Радуга» и «Орленок» к 2024 году. Муниципалитетам в данном направлении будет оказана всесторонняя поддержка.



Определенная работа запланирована и на уровне республики. Как сообщил Бучаев, в рамках реализации Республиканской инвестиционной программы в период с 2022-2024 годы планируется существенно улучшить инфраструктуру республиканского детского оздоровительно-образовательного центра «Солнечный берег» и создать на его территории образовательный центр круглогодичного действия в форме общеобразовательной организации, чтобы отдыхающие дети могли продолжить образовательный процесс, не отрываясь от учебного плана.



«Также планируется восстановить стационарный загородный лагерь круглогодичного действия для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на базе ДОЛ «Маяк» и для детей с ограниченными возможностями здоровья на базе ДОЛ «Надежда», каждый на 300 детей в смену», - сказал Яхья Бучаев.



По итогам обсуждения Абдулпатах Амирханов дал ряд поручений профильным ведомствам. В частности, совместно Минобрнауки РД с Министерством финансов региона рассмотреть возможность выделения средств на предоставление субсидий из республиканского бюджета муниципальным образованиям на софинансирование расходных обязательств, связанных с проведением капремонта детских оздоровительных учреждений, обновлением санитарно-технических и пожарных норм.



Министерству строительства РД на основании представленных Минобрнауки РД данных о мощностных параметрах детских оздоровительных учреждений совместно с администрациями муниципалитетов представить предложения по строительству, реконструкции, капитальному ремонту детских оздоровительных учреждений, в том числе закрытых в предыдущие годы.