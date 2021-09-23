ЗАМАНА - Идет прием заявок на конкурс "Гордость нации"

Идет прием заявок на конкурс "Гордость нации"

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23 сентября, 2021. Четверг 09:59

 

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Дом народов России» совместно с Общероссийской общественной организацией «Ассамблея народов России» объявляет о начале приема заявок на соискание II Всероссийской общественной премии за личный вклад в этнокультурное развитие и укрепление единства народов России «ГОРДОСТЬ НАЦИИ» - 2021.

Премия учреждена при поддержке Совета  при  Президенте  Российской  Федерации  по межнациональным отношениям и Федерального агентства по делам национальностей.

Цель проекта – мотивация, а также повышение статуса и профессиональных компетенций лидеров и активистов общественных объединений и некоммерческих организаций, реализующих проекты в сфере государственной национальной политики, преподавателей родных языков, авторов проектов в сфере сохранения и развития родных языков, журналистов и блогеров, мастеров народного творчества, руководителей и участников творческих коллективов и творческих объединений.

Конкурсная комиссия определит 21 лауреата премии в семи номинациях. Победители награждаются дипломами, наградной статуэткой, фрачным значком лауреата и материальным поощрением.

Сроки приема документов – до 27 сентября 2021 года. Церемония награждения лауреатов будет приурочена ко Дню народного единства.

Подробная информация на сайте проекта: https://gordostnation.ru.

Идет прием заявок на конкурс "Гордость нации"
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