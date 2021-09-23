ЗАМАНА - Дагестанская делегация приняла участие в Международном молочном бизнес-форуме

Дагестанская делегация приняла участие в Международном молочном бизнес-форуме

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23 сентября, 2021. Четверг 09:50
Дагестанская делегация приняла участие в Международном молочном бизнес-форуме
Дагестанская делегация под руководством заместителя Председателя Правительства РД Абдулмуслима Абдулмуслимова во вторник, 21 сентября, приняла участие в VII Международном молочном бизнес-форуме ЕАЭС по производству и переработке молока, который проходит в городе Сочи.
Дагестанская делегация приняла участие в Международном молочном бизнес-форуме
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Совместно с вице-премьером в форуме приняли участие председатель Комитета по ветеринарии РД Магомед Шапиев, руководитель агрофирмы «Согратль» Абдурахман Чураев, директор ООО «Кумк» Нурудин Омаров.

В рамках бизнес-форума состоялась пленарная сессия, круглые столы, выставка достижений молочной отрасли России и Мира, конференции, где с докладами выступили ведущие международные специалисты молочной отрасли.

Участники мероприятия обсудили современное состояние молочной отрасли и молочного рынка РФ, вопросы сертификации молочной, животноводческой, сельскохозяйственной продукции.
Своими впечатлениями по итогам участия в форуме поделился Абдулмуслим Абдулмуслимов, который отметил актуальность темы форума для Республики Дагестан.

По словам вице-премьера Дагестана, за последние 3-4 года в стране растет производство сырого и товарного молока. Одновременно растет и продуктивность молочного скота в России. Вместе с тем, в целом по стране наблюдается снижение молочного скота.

«Следует отметить, что показатели средней продуктивности молочного скота в Дагестане в разы меньше, чем на российском уровне. Это, прежде всего, связано с породой скота, которая разводится в республике. Ввиду особенностей климата, а у нас 7 природноклиматических зон, горная местность, мы не можем заниматься исключительно разведением чистопородного молочного скота, у нас есть свое направление в ведении молочного скотоводства.
Например, в средней России и ЮФО разводится такая порода, как «фризская», а у нас прежде всего разводится комбинированная порода – «кавказская бурая» и «симментальская» породы. На данный момент в республике единицы хозяйств, содержащих чистопородных коров молочного направления. Если сегодня по стране средний удой одной коровы составляет 6-7 тонн, то у нас этот показатель порядка 2,5-2,7 тонн», - сказал он.

Другими важными темами форума, как рассказал Абдулмуслим Абдулмуслимов, стали вопросы увеличения потребления молока, а также вопросы экономики производства и переработки молока в сельском хозяйстве:

«Отмечается, что за последние годы растет себестоимость молока, на это прежде всего оказывает влияние удорожание наших энергоносителей, рост цены на топливо, горюче-смазочные материалы, также возросли затраты на удобрение.

В ходе обсуждения также говорилось о необходимости создания специальной ассоциации по развитию молочного скотоводства, посредством чего удастся наиболее эффективно систематизировать и координировать работу по проведению селекционно-племенной работы.

По развитию молочной продукции в нашей республике нам предстоит сделать очень многое. Прежде всего, мы должны, и будем работать в плане улучшения породного состава, в первую очередь, красной степной породы», - прокомментировал вице-премьер.

Отметим, что организатором мероприятия выступил Молочный союз России
(Российский союз предприятий молочной отрасли).

В форуме приняли участие первый заместитель министра сельского хозяйства РФ Джамбулат Хатуов, председатель Комитета Совета Федерации по АПК и природопользованию Алексей Майоров и другие.

 

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