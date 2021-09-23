Абдулпатах Амирханов: «Исполнение республиканской инвестпрограммы - персональная ответственность каждого министра»

Председатель Правительства региона напомнил, что Республиканская инвестиционная программа является одним из основных инструментов экономической политики Республики Дагестан.



«Программа сформирована на трёхлетний период, впервые данная практика была введена в 2020 году. Это сделано в целях сокращения временных потерь на ежегодные аукционные процедуры, устранение рисков возможной смены подрядной организации в процессе строительства, создание условий для выполнения работ с самого начала финансового года», -сказал премьер-министр.



С основным докладом по данному вопросу на заседании выступил министр экономики и территориального развития РД Руслан Алиев. Он сообщил, что утвержденный объем РИП в этом году составляет 20,1 млрд рублей, в том числе 11,3 млрд рублей за счет средств федерального бюджета и 8,8 млрд рублей за счет республиканского.



Алиев отметил, что в последние годы объем государственных капитальных вложений в рамках программы существенно увеличился на федеральном и региональном уровнях. Объемы финансирования за последние 5 лет только из бюджета республики выросли в 8 раз, из федерального бюджета - почти в 3 раза.



«По состоянию на сегодняшний день финансирование осуществлено по 287 объектам, в том числе по 94 объектам, строящимся в рамках федеральных программ и по 193 объектам, строящимся полностью за счет средств республиканского бюджета республики. Заказчиками объектов выступают органы исполнительной власти РД, специализированные республиканские дирекции, а также администрации муниципальных образований», - сказал Алиев.



Абдулпатах Амирханов обратил внимание участков обсуждения на недостаточный уровень кассового расхода средств и поинтересовался причинами.



По словам главы Минэкономразвития Дагестана, на это повлиял ряд организационных причин, а также субъективные факторы, выражающиеся в недостаточном контроле за сбором исходно-разрешительной документации, сроками проектирования и госэкспертизы проектов, качеством подготовки конкурсной документации, некачественном планировании расходов заказчиками. Негативное влияние на контрактование объектов, по словам Руслана Алиева, оказала и ситуация со значительным ростом стоимости строительных материалов, при которой рыночная стоимость значительно превысила сметные показатели, особенно по объектам газификации.



Председатель Правительства Дагестана напомнил руководителям органов исполнительной власти о необходимости синхронизированной, совместной работы, в том числе с администрациями муниципальных образований, по реализации плана республиканской инвестиционной программы.



«Исполнение или неисполнение мероприятий, предусмотренных программой - это персональная ответственность каждого ответственного министерства», - сказал премьер-министр РД.



Абдулпатах Амирханов поручил главным распорядителям бюджетных средств совместно с заказчиками провести анализ потенциала освоения средств до конца 2021 года и внести обоснованные предложения по корректировке текущих мероприятий программы с учетом обеспечения эффективного использования бюджетных ассигнований.



«Эта работа должна быть синхронизирована с формированием проекта Республиканской инвестиционной программы на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов.



Параллельно главным распорядителям бюджетных средств, заказчикам объектов необходимо принять все возможные меры по наращиванию темпов выполнения проектных и строительных работ и обеспечить максимальное освоение бюджетных средств до конца финансового года», - заключил Председатель Правительства РД.



В рамках заседания по данному вопросу также выступили начальник Управления Правительства РД по капитальному строительству Магомед Азизов, врио министра образования и науки Дагестана Яхья Бучаев.