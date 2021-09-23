Председатель Правительства региона напомнил, что Республиканская инвестиционная программа является одним из основных инструментов экономической политики Республики Дагестан.
«Программа сформирована на трёхлетний период, впервые данная практика была введена в 2020 году. Это сделано в целях сокращения временных потерь на ежегодные аукционные процедуры, устранение рисков возможной смены подрядной организации в процессе строительства, создание условий для выполнения работ с самого начала финансового года», -сказал премьер-министр.
С основным докладом по данному вопросу на заседании выступил министр экономики и территориального развития РД Руслан Алиев. Он сообщил, что утвержденный объем РИП в этом году составляет 20,1 млрд рублей, в том числе 11,3 млрд рублей за счет средств федерального бюджета и 8,8 млрд рублей за счет республиканского.
Алиев отметил, что в последние годы объем государственных капитальных вложений в рамках программы существенно увеличился на федеральном и региональном уровнях. Объемы финансирования за последние 5 лет только из бюджета республики выросли в 8 раз, из федерального бюджета - почти в 3 раза.
«По состоянию на сегодняшний день финансирование осуществлено по 287 объектам, в том числе по 94 объектам, строящимся в рамках федеральных программ и по 193 объектам, строящимся полностью за счет средств республиканского бюджета республики. Заказчиками объектов выступают органы исполнительной власти РД, специализированные республиканские дирекции, а также администрации муниципальных образований», - сказал Алиев.
Абдулпатах Амирханов обратил внимание участков обсуждения на недостаточный уровень кассового расхода средств и поинтересовался причинами.
По словам главы Минэкономразвития Дагестана, на это повлиял ряд организационных причин, а также субъективные факторы, выражающиеся в недостаточном контроле за сбором исходно-разрешительной документации, сроками проектирования и госэкспертизы проектов, качеством подготовки конкурсной документации, некачественном планировании расходов заказчиками. Негативное влияние на контрактование объектов, по словам Руслана Алиева, оказала и ситуация со значительным ростом стоимости строительных материалов, при которой рыночная стоимость значительно превысила сметные показатели, особенно по объектам газификации.
Председатель Правительства Дагестана напомнил руководителям органов исполнительной власти о необходимости синхронизированной, совместной работы, в том числе с администрациями муниципальных образований, по реализации плана республиканской инвестиционной программы.
«Исполнение или неисполнение мероприятий, предусмотренных программой - это персональная ответственность каждого ответственного министерства», - сказал премьер-министр РД.
Абдулпатах Амирханов поручил главным распорядителям бюджетных средств совместно с заказчиками провести анализ потенциала освоения средств до конца 2021 года и внести обоснованные предложения по корректировке текущих мероприятий программы с учетом обеспечения эффективного использования бюджетных ассигнований.
«Эта работа должна быть синхронизирована с формированием проекта Республиканской инвестиционной программы на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов.
Параллельно главным распорядителям бюджетных средств, заказчикам объектов необходимо принять все возможные меры по наращиванию темпов выполнения проектных и строительных работ и обеспечить максимальное освоение бюджетных средств до конца финансового года», - заключил Председатель Правительства РД.
В рамках заседания по данному вопросу также выступили начальник Управления Правительства РД по капитальному строительству Магомед Азизов, врио министра образования и науки Дагестана Яхья Бучаев.
Абдулпатах Амирханов: «Исполнение республиканской инвестпрограммы - персональная ответственность каждого министра»
- Автор Мадина
- 23 сентября, 2021. Четверг 08:44
О ходе реализации Республиканской инвестиционной программы на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов говорили в среду, 22 сентября, на заседании Правительства РД под руководством премьер-министра Дагестана Абдулпатаха Амирханова.
Председатель Правительства региона напомнил, что Республиканская инвестиционная программа является одним из основных инструментов экономической политики Республики Дагестан.
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