Более 1500 социально значимых объектов в Дагестане подключат к интернету до конца года

В повестке дня значился вопрос о ходе реализации регионального проекта «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика РФ» и проблемах подключения социально значимых объектов к сети «Интернет».



Абдулпатах Амирханов отметил, что указанный региональный проект направлен на создание устойчивых и безопасных условий пользования современными цифровыми услугами для граждан и организаций.



По словам Председателя Правительства Дагестана, в 2021 году в рамках проекта запланировано подключение 1552 социально значимых объектов к сети «Интернет», в состав которых входят 464 общеобразовательные организации, 501 фельдшерско-акушерский пункт, 51 учреждение культуры и другие социально значимые объекты.



«Данный проект имеет стратегическое значение, так как в результате его реализации граждане, проживающие в отдаленных населенных пунктах, получают возможность подключать домохозяйства к интернету, что способствует устранению цифрового неравенства», -сказал Амирханов.



Более подробно о ходе реализации регионального проекта доложил врио министра цифрового развития РД Тамерлан Буганов.



Он сообщил, что в настоящее время оператор завершил подключение всех объектов к сети «Интернет», проводится процедура тестирования и сдачи-приемки выполненных работ. На сегодняшний день, по информации Буганова, из 1552 объектов сданы 1272, на стадии тестирования 280 социально значимых объектов. В ближайшее время будут сданы все оставшиеся объекты.



«При подготовке плана поэтапного подключения социально значимых объектов на 2021 год проведен полный анализ их состояния. В результате из плана были исключены ветхие, ликвидированные, дублирующие, - всего 34 объекта, а также планируемые к закрытию в этом году, взамен которых в план включены 145 администраций сельских поселений.



Работы по подключению проводятся в рамках государственного контракта, заключенного Минцифры России по результатам проведения конкурсных процедур с АО «Квант-Телеком». В Республике Дагестан в качестве соисполнителя оказания услуг выступает АО «Электросвязь», - рассказал Буганов.



Кроме того, как сообщил глава Минцифры РД, в рамках исполнения госконтракта проводится строительство волоконно-оптических линий связи («последняя миля»), в сельских населенных пунктах устанавливаются узлы связи, обеспечивающие техническую возможность доступа к интернету физическим и юридическим лицам в населенных пунктах, в которых расположены социально значимые объекты, а также на пути прокладки линий связи в населенных пунктах, не имеющих СЗО.



«Таким образом, Республика Дагестан создаст инфраструктуру связи, позволяющую обеспечить 97% домохозяйств возможностью подключения к интернету до 2030 года», - сказал Буганов.



Также министр рассказал, что в целях внедрения государственной информационной системы «Правосудие» реализуются мероприятия по организации защищенной информационной инфраструктуры в 131 судебном участке мировых судей, которая включает создание внутренней локально-вычислительной сети и подключение к защищенным каналам связи. Указанные мероприятия позволят обеспечить электронный прием исковых заявлений, а также организацию участия в заседаниях мировых судов в режиме видеоконференцсвязи в 2022 году.



В рамках заседания Правительства Дагестана также были рассмотрены перспективы, промежуточные показатели и проблемы в достижении цифровой зрелости ключевых отраслей экономики и социальной сферы.



Как сообщил Тамерлан Буганов, в рамках представленной субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Дагестан на поддержку региональных проектов в сфере информационных технологий Минцифры РД в текущем году проводит мероприятия по автоматизации приоритетных видов регионального государственного контроля. Показателем освоения субсидии является обеспечение достижения индикатора на 1 января 2022 года.



«Минцифры РД ведутся работы по переводу в государственную информационную систему «Типовое облачное решение по автоматизации контрольно-надзорной деятельности» 28 видов контроля (надзора), осуществляемых 14 контрольно-надзорными органами республики.



Целью внедрения данной информационной системы является обеспечение прозрачности деятельности ведомств путём проведения цифровой трансформации государственных органов контроля и создания среды доверия для граждан и организаций. Система должна обеспечить деятельность сотрудников органов контроля с использованием «цифрового инспектора» на основе анализа рисков на базе массивов больших данных, собранных на объектах контроля и «доступных в человеко-воспринимаемой форме», - пояснил министр.



По итогам заседания Председатель Правительства Дагестана поручил региональным Минздраву, Минобрнауки, МЧС по РД, Минкультуры обеспечить оснащение автоматизированными рабочими местами социально значимых объектов, подключенных к интернету.



Также Абдулпатах Амирханов поручил органам исполнительной власти республики представить предложения для включения в разрабатываемую программу цифровой трансформации Республики Дагестан.