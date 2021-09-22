Эксперт: Меликов в Дагестане будет реализовывать крупные федеральные проекты

Врио главы Дагестана Сергей Меликов, который в числе других представлен главой государства как кандидат на должность главы региона, вероятнее всего, будет реализовывать крупные инфраструктурные проекты с федеральным участием. Такое мнение высказал «Молодежке» ведущий аналитик Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК) Михаил Нейжмаков.

По его словам, Сергей Меликов ранее поднимал подобные темы на федеральном уровне. И этот факт мог стать одной из причин представления его кандидатом, как человека, способного реализовать эти проекты в привязке к крупным международным проектам.

«Врио министра транспорта региона Ширухан Гаджимурадов, выступая на расширенном заседании комитета Совета Федерации по экономической политике в начале марта 2021 года, связывал реализацию проектов северного обхода Махачкалы и обхода Дербента с целями в рамках развития международного транспортного коридора «Север-Юг». В то же время сам Сергей Меликов затрагивал в рамках общения с руководством страны и иные аспекты инфраструктурных проблем Дагестана, в частности, на встрече с Владимиром Путиным в августе 2021 года, затронув вопрос состояния систем «водоснабжения, водоотведения, электро- и газоснабжения. С большой вероятностью, одним из критериев выбора человека именно с таким бэкграундом в качестве врио главы региона стали задачи по контролю за реализацией крупных проектов с федеральным участием», – заявил Нейжмаков.

Кроме того, считает эксперт, дополнительные федеральные средства могут выделяться и на развитие системы здравоохранения республики (в том числе с учетом вызовов периода пандемии).

Напомним, 17 сентября президент России Владимир Путин внес в парламент Дагестана три кандидатуры для избрания на пост главы республики. Это коммунист Самир Абдулхаликов (член избирательной комиссии Дагестана с правом решающего голоса), Камил Давдиев (заместитель председателя Народного собрания) и Сергей Меликов (временно исполняющий обязанности главы республики).