Для школьников организованы мероприятия в целях повышения у учащихся правосознания и правовой культуры в области дорожного движения.
В образовательных учреждениях Дербента проводится профилактика детского дорожно-транспортного травматизма с привлечением правоохранительных органов. Особое внимание уделено работе с юными пешеходами начальных классов. Тематические классные часы, викторины и обучающие фильмы напомнили учащимся о важности соблюдения правил дорожного движения.
Викторину «Безопасность на дорогах» провели в Ичичалинской школе Гумбетовского района. А в Карланюртовской школе Хасавюртовского района устроили выставку рисунков «Добрая дорога детства», для учащихся 4 классов провели урок «Знай правила дорожного движения, как правила умножения».
Мероприятия по профилактике дорожно-транспортного травматизма будут проводиться на протяжении недели. Школьников ожидают «минутки безопасности», челленджи и викторины.