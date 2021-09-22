ЗАМАНА - Неделя безопасности дорожного движения стартовала в Дагестане

Неделя безопасности дорожного движения стартовала в Дагестане

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22 сентября, 2021. Среда 14:36
Неделя безопасности дорожного движения стартовала в Дагестане

Неделя безопасности дорожного движения проходит во всех образовательных организациях Дагестана с 20 по 24 сентября. 

Неделя безопасности дорожного движения стартовала в Дагестане
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Для школьников организованы мероприятия в целях повышения у учащихся правосознания и правовой культуры в области дорожного движения.

В образовательных учреждениях Дербента проводится профилактика детского дорожно-транспортного травматизма с привлечением правоохранительных органов. Особое внимание уделено работе с юными пешеходами начальных классов. Тематические классные часы, викторины и обучающие фильмы напомнили учащимся о важности соблюдения правил дорожного движения. 

Викторину «Безопасность на дорогах» провели в Ичичалинской школе Гумбетовского района. А в Карланюртовской школе Хасавюртовского района устроили выставку рисунков «Добрая дорога детства», для учащихся 4 классов провели урок «Знай правила дорожного движения, как правила умножения».

Мероприятия по профилактике дорожно-транспортного травматизма будут проводиться на протяжении недели. Школьников ожидают «минутки безопасности», челленджи и викторины.

 

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