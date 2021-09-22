Стартовал прием заявок на участие в Международном фотоконкурсе «Ценный кадр»

Как отметили организаторы, цель конкурса – популяризация художественной фотографии среди молодежи как вида искусства. К участию в конкурсе приглашаются все желающие в возрасте от 11 лет и старше. Фотографии могут быть представлены в номинациях «Живописный вечер» (пейзаж природный, сельский, городской); «Остановись мгновение» (настроение на лице, семейное фото, чудеса окружающего мира); «Мир крупным планом» (макросъемка); «Удивительный мир животных» (анималистика); «Временные параллели» (повтор фотографии из прошлого (коллаж); «Мой день на планете Земля» (коллаж — лента событий). Количество работ от одного участника – не более одной фотографии в каждой номинации. Результаты конкурса будут опубликованы на сайте. Победители награждаются дипломами в электроном виде. Заявки и работы принимаются с 15 сентября по 20 октября в Google Forms, по ссылке. Стоит отметить, что не принимаются фотографии, взятые из социальных сетей, с рекламой в явном или скрытом виде, также неавторские.

