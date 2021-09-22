Стартовал прием заявок на получение субсидий по программе развития горных территорий в Республике Дагестан

Минэкономразвития РД объявляет о приеме заявлений на участие в отборе по предоставлению субсидий госпрограммы «Социально-экономическое развитие горных территорий Республики Дагестан».

Субсидии будут предоставляться юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим хозяйственную деятельность в горных территориях республики.

Поддержка предусматривает возмещение части затрат на приобретение оборудования по производству промышленной продукции, на приобретение оборудования по производству пищевой продукции и напитков, на строительство теплицы, на строительство оптово-логистического центра хранения продукции (овощехранилище, фруктохранилище), на покупку малогабаритной сельскохозяйственной техники (для ЛПХ).

В этом году в программу включен новый вид грантовой поддержки в форме субсидии на закладку садов интенсивного типа для лиц, ведущих личные подсобные хозяйства.

Прием заявок продлится до 15 ноября 2021 года. Документы принимаются непосредственно в самом министерстве, либо через МФЦ РД или в электронной форме посредством Единого портала госуслуг.

Справочно:

Программа реализуется с целью вовлечения имеющегося потенциала горных территорий в экономически активный оборот, оказания государственной поддержки в реализации инвестиционных проектов и стимулирования развития бизнеса в горных территориях, а также сохранения численности населения и сокращение темпов миграционного оттока населения из населенных пунктов горной зоны республики.

Горные территории занимают 44% всей площади Дагестана (22335 кв. км) и включают в себя 1186 населенных пунктов. Земельный фонд горных территорий составляет 3290,2 тыс. гектаров. Доля земель сельскохозяйственного назначения составляет 48,8 процента, земель лесного фонда – 9,8 процента.

Сельскохозяйственную продукцию в горных территориях производят 702 сельскохозяйственные организации, 5,7 тыс. крестьянских (фермерских) хозяйств, а также более 205 тыс. личных подсобных хозяйств. В отрасли занято более 185 тыс. человек.

Подробнее об участии в программе можно узнать в разделе "Развитие горных территорий" и по телефону 8 (8722) 67-20-10.