Предусмотрительные выборы: с заботой о каждом гражданине

В российской практике последних лет это были самые конкурентные выборы, в них участвовали 14 партий, что превосходит цифры в США, Великобритании, Канаде, Швеции, Португалии. О чем это говорит? Прежде всего, о том, что у российского избирателя широкий выбор и больше шансов найти своего политического деятеля. Избиратели желали перемен, и получили их. Госдума РФ пополнилась ещё на одну партию — «Новые люди». Их креативная избирательная кампания в интернете и удачные дебаты Сарданы Авксентьевой на федеральных телеканалах оказались «выигрышными».

«Единая Россия» по-прежнему на первых позициях, несмотря на сложную экономическую ситуацию из-за ковида. Была отмечена самая активная работа кандидатов от «Единой России» во время предвыборной кампании. На выборах победили все 12 врио губернаторов, которых назначил Владимир Путин.

Конкурс на выборах в Госдуму составлял 13 человек на 1 место, это выше, чем конкурс в МГУ (8,5 человек на 1 место). Жители оценили формат трехдневного голосования, благодаря которому удалось в 3 раза снизить скопления людей и обеспечить безопасные выборы. Но признаны выборы не только народом, но и участниками. Первыми об этом заявили коммунисты, которые довольны увеличением своих результатов.

За ходом голосования следили 500 тысяч человек, это вдвое больше, чем в 2016 году, в том числе наблюдатели из 59 стран, среди которых страны Европы и СНГ. На избирательных участках велось круглосуточное видеонаблюдение, которое транслировалось в общественных штабах по наблюдению во всех регионах. Среди наблюдателей — представители 14 политических партий, принимающих участие в выборах, а также блогеры и лидеры общественного мнения.

После проверок на 54 участках подтвердились весомые нарушения. Это 0,05% из 96 000 участков России. Отмечается, что все спорные случаи трактовались в пользу сомнений. В Адыгее, Брянской и Кемеровской областях освобождены от должности председатели избирательных комиссий, где подтвердились вбросы.