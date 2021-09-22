За выборами на участках следили 500 тысяч наблюдателей, это почти в два раза больше, чем во время парламентских выборов 2016 года. Сам процесс наблюдения за голосованием тоже изменился. Видеонаблюдение транслировалось в специальные общественные штабы, которые открыли в каждом регионе. Попасть в штабы мог любой желающий. Пользователи активно размещали сообщения на своих страницах и в тематических аккаунтах, вели трансляции с участков, выкладывали фотографии и видео. Все это сделало наблюдение за процессом голосования не открытым и массовым. Выборы отразили новые запросы граждан.
Несколько созывов Госдума РФ оставалась четырёхпартийной. Для того, чтобы получить свое представительство в федеральном парламенте, политическая партия должна пройти пятипроцентный барьер. Система такова: набираешь больше пяти процентов голосов — получаешь право заседать в Госдуме. На этих выборах перейти барьер удалось партии «Новые люди». Нужно отметить, «Новые люди» получали высокие результаты и до последних выборов: в Томске (13 сентября 2020 года) представителей «НЛ» поддержали более 15% избирателей. Тогда же партийцы вошли в состав заксобраний Калужской, Костромской, Новосибирской и Рязанской областей.
Потребность граждан в изменениях отразилась также в местных кампаниях. В нескольких регионах проявили себя партии, набравшие на федеральных выборах менее пяти процентов голосов. Теперь в России 15 партий в органах законодательной власти.
Ход голосования показал, что россияне не просто делали выбор в пользу знакомых лиц и названий партий, они пристально наблюдали за кандидатами и до голосования. Более осознанное отношение к выборам отразилось и на результатах местных кампаний. С 17 по 19 сентября жители девяти регионов могли проголосовать за кандидатов в губернаторы. Подсчет показал: однозначный выбор граждане сделали уже в первом туре.