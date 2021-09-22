ЗАМАНА - Региональный чемпионат «Абилимпикс» начался в Дагестане

Региональный чемпионат «Абилимпикс» начался в Дагестане

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22 сентября, 2021. Среда 10:17
Региональный чемпионат «Абилимпикс» начался в Дагестане

В республике стартовал V Региональный чемпионат профессионального мастерства среди инвалидов «Абилимпикс», в торжественной церемонии открытия приняла участие министр труда и социального развития РД Изумруд Мугутдинова.

Региональный чемпионат «Абилимпикс» начался в Дагестане
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Обращаясь к гостям и участникам чемпионата, Мугутдинова от имени врио главы региона Сергея Меликова и правительства РД поздравила всех со значимым для республики событием.

«Мы проводим уже пятый чемпионат. Не так давно Абилимпикс  включал в себя небольшое количество компетенций, сегодня вам представлено больше возможностей для самореализации и развития. Девиз чемпионата «Абилимпикс»: все мы разные, но права у нас равные! - вновь собрал талантливых, волевых, трудолюбивых людей, проявивших себя не только в профессии, но и в учебе и творчестве», - сказала министр.

Изумруд Мугутдинова также пожелала участникам сохранять бодрость духа, а жюри – объективности в подсчете результатов.

В пресс-службе напомнили, что чемпионат проходит с 21 по 24 сентября на 5 площадках в Махачкале и Хасавюрте по 18 компетенциям.

Основная площадка чемпионата «Абилимпикс» базируется во Дворце спорта Дагестанского государственного педагогического университета.

Мероприятие собрало более 100 участников и 150 экспертов. Параллельно, в рамках Регионального чемпионата на базе Республиканского центра социально-трудовой адаптации и профориентации пройдёт II Чемпионат для лиц с мнестической патологией - «Специальный Абилимпикс» по 5 компетенциям.

 

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