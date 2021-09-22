Сергей Меликов: необходимо максимально эффективно провести подготовку к зиме

В республике состоялось заседание региональной межведомственной группы и Республиканского штаба по координации хода подготовки жилищно-коммунального комплекса к работе в осенне-зимний период.

Его провёл врио Главы Дагестана Сергей Алимович Меликов.

В ходе заседания глава субъекта отметил, что готовность топливно-энергетического комплекса к зиме в числе наиболее важных задач на сегодняшний день.

Меликов также напомнил о том, как в прошлом сезоне неоднократно сталкивались с различного рода проблемами, связанными с недостаточным уровнем готовности объектов ЖКХ к холодам.

«Были факты, когда люди мерзли в своих домах ввиду отсутствия давления газа или низкого напряжения в электросетях. Имели место и происшествия, в ходе которых пострадали люди», – сказал он.

Чтобы изменить ситуацию в лучшую сторону в этом году вопрос подготовки к осенне-зимнему сезону был взят на контроль заблаговременно, сообщил Меликов.

Глава республики, ссылаясь на доклады муниципальных образований сообщил, что мероприятия по подготовке к зиме выполнены на 89%.

Меликов также заявил, где имеются значительные риски, связанные с обеспечением работы объектов теплоснабжения к 1 ноября должна быть обеспечена полная готовность к подаче тепла на социальные объекты и исключена возможность ухудшения санитарно-эпидемиологической ситуации.

Сергей Меликов также отметил, что ПАО «Россети Северный Кавказ» – филиал «Дагэнерго» реализуются мероприятия в рамках программы по подготовке электросетевого хозяйства республики к осенне-зимнему периоду на сумму 891 млн руб. на территории 35 районов республики.

О работе Республиканского штаба по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства Дагестана к осенне-зимнему периоду 2021-2022 годов рассказал премьер-министр Дагестана Абдулпатах Амирханов.

Он сообщил, что в целях предотвращения возникновения в будущем году существующих сегодня проблем, в частности, для обеспечения безаварийного и стабильного функционирования систем теплоснабжения в отопительный период, выделено 105 млн руб. на проектирование модернизации ветхих котельных и тепловых сетей в гг. Кизилюрт, Дагестанские Огни, Хасавюрт и Каспийск.