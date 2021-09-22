ЗАМАНА - Сергей Меликов: необходимо максимально эффективно провести подготовку к зиме

Сергей Меликов: необходимо максимально эффективно провести подготовку к зиме

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22 сентября, 2021. Среда 08:20
Сергей Меликов: необходимо максимально эффективно провести подготовку к зиме

В республике состоялось заседание региональной межведомственной группы и Республиканского штаба по координации хода подготовки жилищно-коммунального комплекса к работе в осенне-зимний период.  

Сергей Меликов: необходимо максимально эффективно провести подготовку к зиме
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Его провёл врио Главы Дагестана Сергей Алимович Меликов. 

 

В ходе заседания глава субъекта отметил, что готовность топливно-энергетического комплекса к зиме в числе наиболее важных задач на сегодняшний день. 

 

Меликов также напомнил о том, как в прошлом сезоне неоднократно сталкивались с различного рода проблемами, связанными с недостаточным уровнем готовности объектов ЖКХ к холодам. 

 

«Были факты, когда люди мерзли в своих домах ввиду отсутствия давления газа или низкого напряжения в электросетях. Имели место и происшествия, в ходе которых пострадали люди», – сказал он.

 

Чтобы изменить ситуацию в лучшую сторону в этом году вопрос подготовки к осенне-зимнему сезону был взят на контроль заблаговременно, сообщил Меликов.

 

Глава республики, ссылаясь на доклады муниципальных образований сообщил, что мероприятия по подготовке к зиме выполнены на 89%. 

 

Меликов также заявил, где имеются значительные риски, связанные с обеспечением работы объектов теплоснабжения к 1 ноября должна быть обеспечена полная готовность к подаче тепла на социальные объекты и исключена возможность ухудшения санитарно-эпидемиологической ситуации.

 

Сергей Меликов также отметил, что ПАО «Россети Северный Кавказ» – филиал «Дагэнерго» реализуются мероприятия в рамках программы по подготовке электросетевого хозяйства республики к осенне-зимнему периоду на сумму 891 млн руб. на территории 35 районов республики. 

 

О работе Республиканского штаба по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства Дагестана к осенне-зимнему периоду 2021-2022 годов рассказал премьер-министр Дагестана Абдулпатах Амирханов. 

 

Он сообщил, что в целях предотвращения возникновения в будущем году существующих сегодня проблем, в частности, для обеспечения безаварийного и стабильного функционирования систем теплоснабжения в отопительный период, выделено 105 млн руб. на проектирование модернизации ветхих котельных и тепловых сетей в гг. Кизилюрт, Дагестанские Огни, Хасавюрт и Каспийск. 

 

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