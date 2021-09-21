Пресс-конференция организаторов международного форума «Каспий – 2021» состоялась в Махачкале

Прошла пресс-конференция, посвященная открытию уже восьмого по счету Международного молодежного форума «Каспий – 2021», который пройдет с 25 по 30 сентября.

В пресс-конференции приняли участие министр по делам молодежи Камил Саидов и директор форума Эседулах Салахов.

Камил Саидов подчеркнул, что основное отличие «Каспий – 2021» от прошлогодних форумов – это наличие гранта, который впервые будет разыгрываться среди участников форума. Сумма гранта составляет 1 млн рублей. Форум ожидает делегации из 45 субъектов страны, а также участников из Италии, Сербии и Азербайджана.

Министр отметил, что в этом году форум проходит на новой площадке – это база отдыха «Прибой» в Избербаше, где созданы все условия для проведения мероприятия, включая антиковидные меры – на форум допускаются лишь вакцинированные лица, прошедшие ПЦР тестирование.

Ожидается, что форум посетят врио Главы РД Сергей Меликов, председатель правительства региона и другие представители руководства республики. Любой участник форума сможет задавать гостям вопросы.

В свою очередь Эседулах Салахов рассказал, что форум в этом году посвящен 100-летию со дня образования ДАССР. Директор отметил, что на мероприятии будут представлены как образовательные, так и альтернативные (культмассовые и досуговые) площадки, то есть участники помимо того, что получат возможность обогатить свой багаж знаний и представить собственные проекты, также смогут отдохнуть и завести новые знакомства.