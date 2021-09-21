ЗАМАНА - Пресс-конференция организаторов международного форума «Каспий – 2021» состоялась в Махачкале

Пресс-конференция организаторов международного форума «Каспий – 2021» состоялась в Махачкале

Автор
21 сентября, 2021. Вторник 17:15

Прошла пресс-конференция, посвященная открытию уже восьмого по счету Международного молодежного форума «Каспий – 2021», который пройдет с 25 по 30 сентября.

Пресс-конференция организаторов международного форума «Каспий – 2021» состоялась в Махачкале
Информация

В пресс-конференции приняли участие министр по делам молодежи Камил Саидов и директор форума Эседулах Салахов.

Камил Саидов подчеркнул, что основное отличие «Каспий – 2021» от прошлогодних форумов – это наличие гранта, который впервые будет разыгрываться среди участников форума. Сумма гранта составляет 1 млн рублей. Форум ожидает делегации из 45 субъектов страны, а также участников из Италии, Сербии и Азербайджана.

Министр отметил, что в этом году форум проходит на новой площадке – это база отдыха «Прибой» в Избербаше, где созданы все условия для проведения мероприятия, включая антиковидные меры – на форум допускаются лишь вакцинированные лица, прошедшие ПЦР тестирование.

Ожидается, что форум посетят врио Главы РД Сергей Меликов, председатель правительства региона и другие представители руководства республики. Любой участник форума сможет задавать гостям вопросы.

В свою очередь Эседулах Салахов рассказал, что форум в этом году посвящен 100-летию со дня образования ДАССР. Директор отметил, что на мероприятии будут представлены как образовательные, так и альтернативные (культмассовые и досуговые) площадки, то есть участники помимо того, что получат возможность обогатить свой багаж знаний и представить собственные проекты, также смогут отдохнуть и завести новые знакомства.

 

Прочитано 40 раз

Последнее от Мадина

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top