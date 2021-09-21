Новые санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней
- Автор Шахри
- 21 сентября, 2021. Вторник 16:29
Постановление Главного государственного санитарного врача по Республике Дагестан от 28 января 2021 г. № 4 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней» (прилагается) просим обеспечить информирование населения об утверждении новых санитарно-эпидемиологических требований по профилактике инфекционных болезней.
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