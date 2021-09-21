ЗАМАНА - Новые санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней

Новые санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней

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21 сентября, 2021. Вторник 16:29
Новые санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней

Постановление Главного государственного санитарного врача по Республике Дагестан от 28 января 2021 г. № 4 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней» (прилагается) просим обеспечить информирование населения об утверждении новых санитарно-эпидемиологических требований по профилактике инфекционных болезней.

Новые санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней
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