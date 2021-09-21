Заседание коллегии по вопросам осуществления ежемесячных денежных выплат на детей от 3 до 7 лет и реализации проекта «Социальный контракт» состоялось в Министерстве труда и социального развития Республики Дагестан. Об этом информагентству сообщили в пресс-службе ведомства.

По словам руководителя ведомства Изумруд Мугутдиновой, на сегодняшний день в ряде городов и районов республики сохраняются проблемы с нарушением сроков рассмотрения заявлений на детское пособие (с 3 до 7 лет).

«Основная проблема с задержкой назначения пособий связана с необходимостью работников соцзащиты делать большое количество запросов в различные ведомства, из которых ответы приходят с большим опозданием», – отметил начальник Управления автоматизации Азим Абдулагаев.

Он также рассказал о внедрении в деятельность учреждений соцзащиты нового портала «Социальная защита Республики Дагестан».

По итогам обсуждений министром дано поручение с учетом использования нового портала обнулить к 30 сентября количество просроченных заявлений на пособие.

По вопросам реализации «Социального контракта» выступил исполняющий обязанности начальника Управления социальной поддержки населения Нажмудин Саликов. Он отметил, что одним из самых востребованных среди четырех направлений проекта стала ежемесячная выплата, направленная на вывод граждан из тяжелой жизненной ситуации.

«На данный вид помощи предусмотрено только 30% от общего количества заключенных социальных контрактов, в связи с чем учреждения соцзащиты далее вынуждены отказывать в приеме документов на оказание помощи по данному направлению. Вместе с тем у граждан все еще есть возможность заключить социальный контракт на переобучение, развитие личного подсобного хозяйства и открытие собственного дела», – сказал Саликов.

В органы соцзащиты уже обратилось более 10 000 человек, заключено 4 453 социальных контракта на общую сумму более 420 млн рублей. Из них 832 в рамках заключенного соцконтракта будут трудоустроены, 719 малоимущих граждан получают субсидии на открытие ИП, 381 заявитель начнет вести личное подсобное хозяйство и 2 521 человек получает выплаты для выхода из тяжелой жизненной ситуации, отметили в ведомстве.

Кроме того, в ходе совещания участники обсудили реализацию подведомственными учреждениями государственной программы «Доступная среда» в 2021 году и подготовку заявок на 2022 год.