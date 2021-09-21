Заказчиков – застройщиков в Дагестане обучат BIM-технологиям

Абдулпатах Амирханов сообщил, что в соответствии с Постановлением Правительства РФ №331 от 5 марта 2021 года, с 2022 года закрепляется обязательность применения BIM-технологий при проектировании объектов госзаказа, кроме создаваемых в интересах обороны и безопасности. Как отметил Абдулпатах Амирханов, в первую очередь это коснется социальных объектов.



«Это один из этапов цифровизации в строительстве, в том числе дорожном, все процессы будут компьютеризированы. Республика должна в полной мере к этому подготовиться», - сказал Амирханов.



На сегодняшний день создана правительственная рабочая группа, ведется работа по подготовке региональной нормативно-правовой базы.



Как пояснил министр строительства РД Артур Сулейманов, информационная модель представляет собой совокупность сведений, документов и материалов, которые собираются на всех этапах «жизни» объекта – от возведения и эксплуатации до реконструкции и сноса.



«Информация формируется в электронном формате. Формирование и ведение информационной модели объекта становится обязательным для заказчика, застройщика, технического заказчика и эксплуатирующей организации. Это даст возможность существенно сократить затраты и в последующем следить за состоянием объекта на протяжении всего жизненного цикла», -сказал он.



Участники обсуждения рассмотрели сформированную «дорожную карту» по реализации постановления Правительства РФ в республике. В числе мероприятий – проведение обучения государственных и муниципальных заказчиков – застройщиков.



Абдулпатах Амирханов поручил обеспечить в оперативные сроки обучение специалистов государственных и муниципальных заказчиков для внедрения BIM-технологий.



В обсуждении приняли участие замруководителя Администрации Главы и Првительства РД Арслан Сайпуллаев, министр строительства РД Артур Сулейманов, врио министра транспорта и дорожного хозяйства РД Ширухан Гаджимурадов, врио министра цифрового развития РД Тамерлан Буганов.