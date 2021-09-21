«Выборы в Дагестане прошли максимально организованно», – Сергей Меликов

Сергей Меликов отметил, что для руководства республики и муниципальных образований выборы должны были стать оценкой политической зрелости граждан. «Дагестанцы избирали депутатов Государственной Думы, Народного Собрания и практически во всех муниципальных образованиях проходили выборы в местные органы власти. Важно отметить, что за многие годы выборы в Дагестане прошли максимально организованно, практически без существенных нарушений», – сказал глава региона.



Сергей Меликов отметил высокий процент явки на выборах. По количеству пришедших на избирательные участки республика стала одним из лидеров в стране.



«У нас на территории только одного муниципального образования участковых избирательных комиссий работало больше, чем в некоторых субъектах Российской Федерации. К работе по подготовке и организации выборов добросовестно отнеслись все органы власти. Хочу поблагодарить всех за организацию этой работы», – сказал Меликов.



Вместе с тем, отметил глава региона, не обошлось без форс-мажоров. В частности, в связи с плохими погодными условиями имелись случаи отключения электроэнергии, которые оперативно устранялись аварийными бригадами. Сбоев в работе территориальных и участковых комиссий не было допущено, так как заблаговременно были предусмотрены различного рода резервные позиции, в том числе по источникам питания.



О предварительных итогах голосования на выборах депутатов Государственной Думы ФС РФ восьмого созыва и выборах депутатов Народного Собрания РД седьмого созыва, состоявшихся на территории Дагестана, проинформировал председатель Избирательной комиссии РД Магомед Дибиров. По его словам, на территории региона для проведения выборов депутатов Государственной Думы было образовано три одномандатных избирательных округа: Северный, Центральный и Южный, по которым на 3 мандата депутата Госдумы претендовали 27 кандидатов. Явка на выборах депутатов Государственной Думы ФС РФ составила 84%. По итогам голосования на выборах наибольшее количество голосов набрали кандидаты в депутаты Государственной Думы – Абдулхаким Гаджиев, Мурад Гаджиев и Джамаладин Гасанов.



В выборах депутатов Государственной Думы по федеральному избирательному округу приняло участие 14 политических партий. 81% избирателей республики проголосовал за Всероссийскую политическую партию «Единая Россия».



Что касается парламентских выборов региона, то в них приняло участие 5 избирательных объединений. Как сообщил Дибиров, число избирателей, принявших участие в голосовании, составило около 85%. Наибольшую поддержку здесь также получило Дагестанское региональное отделение ВПП «Единая Россия» – около 74% голосов избирателей, что обеспечило ему в парламенте республики 69 депутатских мандатов. За ДРО ПП «Справедливая Россия-Патриоты-За Правду» отдали свои голоса почти 13% избирателей, а за ДРО ПП «КПРФ» – около 12%.



Также в эти дни прошли выборы в органы местного самоуправления на территориях 21 муниципального района и Бежтинского участка.



«В целом, выборы прошли в спокойной общественно-политической обстановке с соблюдением норм избирательного законодательства. Избирательными комиссиями республики во взаимодействии с органами государственной власти и органами местного самоуправления была проведена значительная работа по обеспечению условий для их организованного проведения», – отметил Дибиров.



Сергей Меликов, положительно оценив слаженную работу тех, кто принимал участие в проведении выборов, в том числе руководителей муниципалитетов, представителей правоохранительных структур, обеспечивавших безопасность процесса по всем направлениям, информационного блока, поблагодарил всех за эффективное межведомственное взаимодействие и высокую организацию выборной кампании.



Глава региона отметил, что к новому составу депутатов будут предъявлены достаточно высокие требования. Руководитель субъекта добавил, что депутаты – рупор, через который в органы власти должны доходить проблемы населения и с другой стороны – информация о решении этих проблем на уровне республики. В этой связи, считает Меликов, очень важно выстроить вертикаль взаимодействия между комитетами Народного Собрания, органами исполнительной и муниципальной власти республики.



По словам Сергея Меликова, уже после того, как Центральная избирательная комиссия РФ объявит окончательные результаты прошедших выборов, с избранными депутатами Государственной Думы пройдет встреча руководства республики, где будут обозначены главные векторы дальнейшей работы. Что касается нового созыва дагестанского парламента, то первую сессию планируется провести уже в конце текущего месяца.