ЗАМАНА - Международная научно-практическая конференция "Пути преодоления COVID-19 и его последствий"

Международная научно-практическая конференция "Пути преодоления COVID-19 и его последствий"

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20 сентября, 2021. Понедельник 15:32
Международная научно-практическая конференция &quot;Пути преодоления COVID-19 и его последствий&quot;

Во вторник, 22 сентября 2021 г., в НОК «Журавли», г. Махачкала РД состоится Международная научно-практическая конференция "Пути преодоления COVID-19 и его последствий", приуроченная к завершению второго этапа Всероссийской благотворительной акции "Слава врачам и ученым", в рамках которой в НОК «Журавли» прошли реабилитацию более 1000 российских врачей и ученых, боровшихся с ковид.

Международная научно-практическая конференция "Пути преодоления COVID-19 и его последствий"
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Конференция пройдет в очно-дистанционном формате. В рамках конференции в 15.00 ч. состоится открытие первой в мире скульптурной композиции "Врачам и ученым, борющимся с COVID-19".

В конференции примут участие ведущие российские и зарубежные ученые, среди которых один из основоположников российской школы пульманологии академик Чучалин А.Г., член-корр. РАН Мацкеплишвили С.Т., лекции которого, как отмечают дагестанские врачи, «перевернули подход к лечению ковид в Дагестане», и который в пик эпидемии участвовал в телемостах-междисциплинарных консилиумах по тяжелым больным, бесплатно консультируя дагестанских врачей; член-корр. РАН, профессор МГУ, Физ-Теха и Университета Пенсильвании Атауллаханов Ф.И., чьи исследования по свертываемости крови получили мировое признание; академик РАН Караулов А.В, ведущий советский российский - иммунобиолог, директор Института биомедицинских исследований терапии, академик РАН Пузин С.Н. российских учёных-специалистов и один из ведущих советских и области медико-социальной реабилитации, и другие академики и ученые из стран мира.

 

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