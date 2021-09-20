ЗАМАНА - Избирком Дагестана представил предварительные результаты голосования

Избирком Дагестана представил предварительные результаты голосования

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20 сентября, 2021. Понедельник 13:27
Избирком Дагестана представил предварительные результаты голосования

Председатель Избиркома РД Магомед Дибиров сегодня огласил предварительные результаты голосования депутатов в Госдуму и парламент региона.

Избирком Дагестана представил предварительные результаты голосования
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Федеральный округ

Так, на выборах в Государственную Думу «Единая Россия» получила 81,19% голосов избирателей, КПРФ – 6,19%, «Справедливая Россия — За правду» – 5,56%, ЛДПР – 2,49%, «Партия роста» – 1,5%. «Новые люди», «Яблоко», «Родина» и другие – менее 1% каждая партия. При этом «Новые люди» получили наибольше количество – более 11 тысяч голосов избирателей, наименьшее получила партия «Зеленая альтернатива» – 839 голосов.

Одномандатные округа

Результаты голосование на выборах депутатов Госдумы по одномандатным округам: в Северном округе большинство избирателей проголосовало за Абдулхакима Гаджиева – 84,87%, Мурзадин Авезов получил 5,78% голосов, Мурат Пайзулаев – 3,48%. В Центральном округе Мурад Гаджиев набрал 80,48%, Махмуд Махмудов – 5,91%. В Южном округе за Джамалдина Гасанова проголосовали 73,33% избирателей, за Гаджимурада Омарова – 14,42%.

Народное Собрание Дагестана

Результаты голосования на выборах депутатов Народного Собрания распределились следующим образом: «Единая Россия» – 73,94%, «Справедливая Россия — За правду» – 12,48%, «КПРФ» – 11,65% избирателей, за ЛДПР и за «Партию Роста» проголосовали менее 1% (0,65% и 0,58%) избирателей.

 

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