роявятся свои недочёты. Не стала исключением и нынешняя. Она, как и все другие, не успев начаться, запестрела сообщениями о нарушениях процедуры голосования. Не успели открыться двери участков, как СМИ, инстаграмм-аккаунты, телеграмм-каналы наперебой стали сообщать информацию о допущенных нарушениях.
Давайте без двойных стандартов
- Автор Шахри
- 19 сентября, 2021. Воскресенье 21:50
Как бы ни совершенствовались методики проведения выборных кампаний, в любой из них непременно п
Как правило, информация эта исходит от независимых наблюдателей или оппозиционных партий и сразу разносится в медийном пространстве. Собирать жареные новости — это их стиль.
Но куда меньше общественного внимания привлекают факты, когда среди нарушителей оказываются сами наблюдатели или представители политических партий. Но ведь не бывает дыма без огня. И такие факты имеют место быть.
В Дагестане на проходящих в эти дни выборах разного уровня зарегистрирован ряд нарушений выборного процесса, допущенных наблюдателями и представителями политических партий.
Так, на избирательном участке №1078 в Махачкале УИК был зафиксирован факт нарушения со стороны представителей партий «ЛДПР» и «Яблоко», а также некоторых наблюдателей, присутствующих в зале для голосования. По словам председателя УИК Ферюзы Муртузалиевой, представитель партии ЛДПР неоднократно подходил к членам комиссии, не соблюдая расстояние в 1,5 метра, приближаясь то с одной стороны, то с другой. Также наблюдатели не соблюдали социальную дистанцию в 1,5 метра, ссылаясь на слабое зрение. Они проводили съемку с мест, не установленных для этого избирательной комиссией.
Члена наблюдательной комиссии от ЛДПР Салима Халитова за допущенные нарушения суд был вынужден исключить из состава УИК N1123 в Махачкале. Такое решение было принято по жалобе председателя УИК, который в своём иске указал, что С. Халитов превышал допустимые полномочия и мешал работе избирательной комиссии.
Члены УИК избирательного участка №1079 Махачкалы пожаловались в полицию, что некоторые наблюдатели и члены комиссии с правом совещательного голоса мешают им работать и требуют у избирателей показать паспорт с пропиской, хотя, как пояснили в УИК, по закону проверять документы у пришедших избирателей, если не работают с правом совещательного голоса мешают им работать и требуют у избирателей показать паспорт с пропиской, хотя, как пояснили в УИК, по закону проверять документы у пришедших избирателей, если не работают со списками, они не имеют права, а могут лишь ознакомиться с имеющимися списками.
Это только некоторые факты, ставшие достоянием общественности. Но они красноречиво говорят о практике двойных стандартов, получившей широкое распространение в политической среде и, в частности, тех сил, которые называют себя оппозиционными, когда партийцы готовы своих противников обвинить во всех грехах, а собственные «шалости» стыдливо замалчивают. Или это не относится к правилам партийного этикета?
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