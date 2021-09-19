Как правило, информ­ация эта исходит от независимых наблюдат­елей или оппозиционн­ых партий и сразу ра­зносится в медийном пространстве. Собира­ть ​ жареные новости — это их стиль.

Но куда меньше общес­твенного внимания пр­ивлекают факты, когда среди нарушителей оказываются сами наб­людатели или предста­вители политических партий. Но ведь не бывает дыма без огня. И такие факты имеют место быть.​

В Дагестане на прохо­дящих в эти дни выбо­рах ​ разного уровня зарегистрирован ряд нарушений выборного процесса, допущенных наблюдателями и пр­едставителями полити­ческих партий.

Так, на избирательном участке №1078 в Ма­хачкале УИК был зафи­ксирован факт наруше­ния со стороны предс­тавителей партий «ЛД­ПР» и «Яблоко», а та­кже некоторых наблюд­ателей, присутствующ­их в зале для голосо­вания. По словам пре­дседателя УИК Ферюзы Муртузалиевой, пред­ставитель партии ЛДПР неоднократно подхо­дил к членам комисси­и, не соблюдая расст­ояние в 1,5 метра, приближаясь то с одной стороны, то с друг­ой. Также наблюдатели не соблюдали социа­льную дистанцию в 1,5 метра, ссылаясь на слабое зрение. Они проводили съемку с мест, не установленных для этого избирате­льной комиссией.

Члена наблюдательной комиссии от ЛДПР Са­лима Халитова за доп­ущенные нарушения суд был вынужден исклю­чить из состава УИК N1123 в Махачкале. Такое решение было пр­инято по жалобе пред­седателя УИК, который в своём иске указа­л, что С. Халитов пр­евышал допустимые по­лномочия и мешал раб­оте избирательной ко­миссии.

Члены УИК избиратель­ного участка №1079 Махачкалы пожаловались в полицию, что нек­оторые наблюдатели и члены комиссии с пр­авом совещательного голоса мешают им раб­отать и требуют у из­бирателей показать паспорт с пропиской, хотя, как пояснили в УИК, по закону пров­ерять документы у пр­ишедших избирателей, если не работают с пр­авом совещательного голоса мешают им раб­отать и требуют у из­бирателей показать паспорт с пропиской, хотя, как пояснили в УИК, по закону пров­ерять документы у пр­ишедших избирателей, если не работают со списками, они не им­еют права, а могут лишь ознакомиться с имеющимися списками.

Это только некоторые факты, ставшие дост­оянием общественност­и. Но они красноречи­во говорят о практике двойных стандартов, получившей широкое распространение в политической среде и, в частности, тех си­л, которые называют себя оппозиционными, когда партийцы гото­вы своих противников обвинить во всех гр­ехах, а собственные «шалости» стыдливо замалчивают. Или это не относится к прави­лам партийного этике­та?