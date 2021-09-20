Молодогвардейцы голосовали на своих избирательных участках в городах и селах Дагестана.

«Выборы дают каждому возможность решить, каким станет наше с вами будущее. Наши ребята, помимо работы в качестве наблюдателей, интернет-аналитиков и деятельности в Ситуационном центре, также успели исполнить свой гражданский долг. Стоит отметить, что в силу возраста для достаточно большого количества молодогвардейцев – это первые выборы в их жизни», - прокомментировал руководитель Дагестанского регионального отделения ВОО «Молодая гвардия Единой России» Сергей Никитин.