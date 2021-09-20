ЗАМАНА - Молодогвардейцы Дагестана проголосовали на выборах в Госдуму и Народное Собрание

Молодогвардейцы Дагестана проголосовали на выборах в Госдуму и Народное Собрание

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20 сентября, 2021. Понедельник 11:48
Молодогвардейцы Дагестана проголосовали на выборах в Госдуму и Народное Собрание

Активисты Дагестанского регионального отделения Всероссийской общественной организации «Молодая гвардия Единой России» во главе с лидером Сергеем Никитиным приняли участие в голосовании по выборам депутатов Госдумы Федерального Собрания РФ восьмого созыва и депутатов Народного Собрания РД  седьмого созыва.

Молодогвардейцы Дагестана проголосовали на выборах в Госдуму и Народное Собрание
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Молодогвардейцы голосовали на своих избирательных участках в городах и селах Дагестана.

«Выборы дают каждому возможность решить, каким станет наше с вами будущее. Наши ребята, помимо работы в качестве наблюдателей, интернет-аналитиков и деятельности в Ситуационном центре, также успели исполнить свой гражданский долг. Стоит отметить, что в силу возраста для достаточно большого количества молодогвардейцев – это первые выборы в их жизни», - прокомментировал руководитель Дагестанского регионального отделения ВОО «Молодая гвардия Единой России» Сергей Никитин.

 

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