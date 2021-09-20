Награждены победители и призеры кинофестиваля «Мирный Дагестан»

17 сентября в Театре поэзии подвели итоги республиканского кинофестиваля «Мирный Дагестан», проводящегося Министерством культуры Дагестана ежегодно с 2016 года.

Фестиваль, направленный на воспитание у молодежи чувства патриотизма и гражданского долга, ответственности за свое поведение, формирование способности противостоять любым попыткам вовлечения в террористические организации, а также стимулирование деятельности по созданию тематических фильмов с целью их дальнейшего использования ведомствами в профилактической работе, проводится в рамках Государственной программы РД «Комплексная программа противодействия идеологии терроризма в Республике Дагестан».

В 2021 году в участию в конкурсной программе принято более 20 заявок – профессиональные и любительские кино/видео работы, в том числе игровые и документальные фильмы и видеоролики, как независимых авторов, так и киностудий.

В конкурсную комиссию вошли кино-, телеоператор, член Дагестанского отделения Союза кинематографистов РФ Александр Евтушенко, режиссёр, актер Арслан Мурзабеков, режиссёр, председатель ДРОО «АРТРиК» Курбан Ибряев, консультант отдела Минкультуры РД Ирина Хайбулаева. Председатель комиссии – заслуженный работник культуры России, председатель Дагестанского отделения Союза кинематографистов РФ Магомед Сулейманов.

Рассмотрев и обсудив представленные на конкурс работы, учитывая соответствие тематики кинофестиваля и путем суммирования вынесенных баллов, конкурсная комиссия определила 9 работ-победителей, авторы которых были награждены дипломами и премированы денежными призами.

Победителями стали:

В номинации «Документальное кино»: Селминаз Салихова, пресс-секретарь Главы города Кизляра, за документальный фильм «Пять невинных жертв теракта»; Камиль Ибрагимов, член Дагестанской региональной общественной организации «Ассоциация работников телевидения, радиовещания и кинематографии» за документальный фильм «Разговор по-братски»; Дмитрий Асельдеров за документальный публицистический фильм «Стратегии тактики терроризма»; Сурхай Саидалиев за документальный фильм «Как рождаются легенды»;

В номинации «Телевизионный фильм»:Сайгибат Яхьяева, старший инспектор пресс-службы УФСИН России по Республике Дагестан, за цикл телепередач «Служа Родине»; Зарипат Курамагомедова, директор художественных программ РГВК «Дагестан», за телеочерк «Позывной “СПАРТАК”»;Гуллер Камилова за фильм-репортаж «Нюгди – маленький Иерусалим»;

В номинации «Видеоролик»:Колледж экономики и права (Дербент) за видеоролик «Добру откроются сердца»; Марьям Таймазова за видеоролик «Выбор».

Остальные авторы фильмов и роликов отмечены дипломами участника фестиваля.