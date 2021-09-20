Критических нарушений на выборах в России не обнаружено

С 17 по 19 сентября в России проходили выборы депутатов Государственной думы восьмого созыва. По стране 96 тысяч избирательных участков принимали голосовавших.

Было заявлено 3 812 человек: 17 кандидатов на один мандат. Результаты обработки 15,12% протоколов показывают, что лидирует партия «Единая Россия» — 41,25%. На втором месте занимает КПРФ — 23,88%, далее ЛДПР (9,06%), «Новые люди» (7,30%) и «Справедливая Россия - За правду!» (6,98%). Остальные партии набрали менее 5% голосов.

Удивила партия «Новые люди», которая преодолела пятипроцентный барьер. Эксперты считают это отличным примером, когда партии с актуальной повесткой и сильной командой способны легально стать частью политической системы страны.

За ходом голосования следили 500 тысяч человек. Среди наблюдателей — представители 14 политических партий, принимающих участие в выборах, а также блогеры и лидеры общественного мнения. Им было разрешено пользоваться телефонами для фиксации правонарушений на избирательном участке и публиковать видео и фото в соцсетях. Кроме того, на 96% избирательных участках велось круглосуточное видеонаблюдение, которое транслировалось в общественных штабах по наблюдению во всех регионах.

По данным ЦИК, на 54 избирательных участках в 17 регионах аннулированы 8 539 бюллетеней. Это порядка 0,05% от количества всех УИК. Нарушения были зафиксированы в Адыгее, Башкирии, Калмыкии, Мордовии, Северной Осетии, Алтайском, Камчатском, Ставропольском краях, Брянской, Ивановской, Кемеровской, Ленинградской, Московской, Самарской, Ульяновской, Челябинской областях и Москве. В Республике Адыгея, Брянской и Кемеровской областях освобождены от должности председатели участковых избирательных комиссий, на которых зафиксированы факты вбросов. Частично аннулированы будут результаты на избирательном участке территориальной избирательной комиссии №237 в Кемерове, где накануне был зафиксированным вброс бюллетеней в урну.

Председателя избирательного участка №475 в поселке Клетня Брянской области отстранили от должности после сообщения о якобы произошедшем вбросе бюллетеней.

В Майкопе на одном из избирательных участков наблюдатели заметили вброс бюллетеней в урну для голосования и сообщили об этом в правоохранительные органы. Вброс подтвердился, СУ СК РФ по республике возбудило уголовное дело.

На каждом участке соблюдались строгие противоэпидемиологические меры. Всем избирателям измеряли температуру, после чего выдавали индивидуальные средства защиты и одноразовые ручки. Потоки людей на вход и выход разделили, чтобы избежать скоплений голосующих. При этом сообщается, большинство сотрудников избирательных комиссий были вакцинированы — в среднем 65% по стране.