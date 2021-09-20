ЗАМАНА - Анна Беликова: «Дагестанцы знают, за кого и почему голосовали»

Анна Беликова: «Дагестанцы знают, за кого и почему голосовали»

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20 сентября, 2021. Понедельник 08:29
Анна Беликова: «Дагестанцы знают, за кого и почему голосовали»
Старший преподаватель МГУ, РАНХиГС и МГИМО, советник группы стратегического видения «Россия – Исламский мир» Анна Беликова заявила, что дагестанцы осознанно подходят к выбору кандидатов, оценив их деятельность в прошлом.
Анна Беликова: «Дагестанцы знают, за кого и почему голосовали»
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«Мне довелось в настоящее время участвовать в Дагестане на мероприятиях, которые проводятся Дагестанским гуманитарным институтом. И здесь мне определенным образом удалось наблюдать и за тем, как проходят выборы, как реагируют люди на эти процессы. Мне показалось интересным то, что достаточно большой процент явки в Дагестане относительно других регионов России. И из общения с дагестанцами я поняла, что они знают имена конкретных депутатов и осознанно голосуют за них», – прокомментировала РИА «Дагестан» Беликова.

По ее словам, дагестанцы проголосовали как за тех,  кто боллатируются впервые, так и за определенных депутатов прошлого созыва, так как они довольны результатами, достигнутыми ими в прошлом.

«Именно поэтому они сегодня намерены поддержать своих избранников и идут голосовать. Будем считать, что те надежды, которые возлагают дагестанцы на своих депутатов, будут оправданы, и люди будут еще большей степенью доверия проникаться к своим избранникам», – подчеркнула Беликова.

Она добавила, что она в скором времени вновь прибудет в Дагестан для участия в Международном межрелигиозном молодёжном форуме,  который будет организован Министерством по национальной политике и делам религий республики.

В Дагестане завершились выборы депутатов в Госдуму, Народное собрание и сельских собраний. Избирком РД в понедельник озвучит итоговый процент явки избирателей за три дня голосований.

 

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