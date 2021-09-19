ЗАМАНА - Элла Памфилова назвала восемь регионов с подтвержденными вбросами

Элла Памфилова назвала восемь регионов с подтвержденными вбросами

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19 сентября, 2021. Воскресенье 22:10
Элла Памфилова назвала восемь регионов с подтвержденными вбросами

В Республике Дагестан в 20:00 по местному времени завершилось голосование на выборах депутатов Государственной думы РФ, депутатов Народного Собрания РД и муниципальной власти. Комиссия приступила к подсчету голосов и подведению итогов выборов.

Элла Памфилова назвала восемь регионов с подтвержденными вбросами
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В ходе трёхдневного голосования в республике работало 1 926 избирательных участков. По  данным Избирательной комиссии РД на 18:00 19 сентября явка составила 76%. 

В настоящее время подтвердилось восемь случаев вбросабюллетеней на участках в шести субъектах РоссииОб этом заявила председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова в информационном центре ЦИК."Даю вам информацию о подтвердившихся фактах вбросов избирательных бюллетеней. В настоящий момент подтвердилось восемь случаев вбросов в шести субъектах РФ: Адыгея, Брянская, Ивановская, Кемеровская, Московская и Саратовская области", — заявилаПамфилова.

По мнению председателя общественной палаты города Махачкалы, ответственного за общественных наблюдателей Салима Абдулкадыровав столице регионавбросовзафиксировано не было.

«По Махачкале вбросовзафиксированоне было, были только небольшие конфликты между представителями от наблюдателей на некоторых избирательных участках. Также былизамечены небольшие нарушения, в том числе попытки съёмки на видео избирателей и документов »,— сообщил Абдулкадыров.

 

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