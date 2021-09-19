В Ситуационный центр поступают сообщения о ходе голосования

С первого дня голосования по сегодняшний день (включительно) здесь аккумулируется информация от активистов, ответственных за мониторинг проведения голосования по выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, депутатов Народного Собрания Республики Дагестан седьмого созыва, а также порядка 90-та избирательных кампаний на муниципальном уровне.

Это волонтеры Дагестанского регионального отделения ВОО «Молодая Гвардия Единой России», активисты Штаба общественной поддержки, наблюдатели от партии, интернет-аналитики и мобильные группы. Они следят за соблюдением закона при проведении голосования и подсчете голосов, а при выявлении нарушений они передают информацию в Региональный ситуационный центр. Добровольцы обеспечивают также прозрачность голосования.

«Работа ситуационного центра заключается в том, что наблюдатели и активисты проводят мониторинг избирательных участков и информационной повестки. На сегодняшний день не было зафиксировано серьезных нарушений. В помещениях для голосования соблюдаются все меры санитарной защиты, проводится регулярная дезинфекция участков и технологического оборудования, также на участках имеются все необходимые средства индивидуальной защиты. Проводя эту работу, мы ставим перед собой цель – обеспечить прозрачность и легитимность голосования», - отметил руководитель Дагестанского регионального отделения ВОО «Молодая Гвардия Единой России» Сергей Никитин.

Региональный ситцентр собирает сообщения о нарушении процесса голосования (при наличии), а так называемые Антифейковые отряды оперативно проверяют их подлинность.