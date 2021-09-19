Общественные штабы в регионах, в том числе и в Дагестане, активно информируют Москву о происходящем на избирательных участках во время выборов, сообщил "Интерфаксу" председатель ассоциации "Независимый общественный мониторинг" (АНОМ) Александр Брод.

"Ассоциация "Независимый общественный мониторинг" ведет наблюдение за ходом избирательной кампании, в том числе и в Республике Дагестан. Поддерживаем тесные контакты с общественными штабами, наблюдателями в каждом регионе. И в течение трех дней голосования проблемной информации из Дагестана не поступала", - сказал Брод.

По его словам, на участках присутствуют независимые общественные наблюдатели, которые присылают в АНОМ большой объем фото и видео, информационных материалов.

"Должен отметить, что в сравнении с выборами прошлых лет, ситуация стала более стабильной, и здесь, конечно, в общую копилку сложились усилия избирательной системы и институтов гражданского общества, представителей власти, и выросла ответственность представителей политических партий. Надеюсь, что подсчёт голосов пройдет цивилизованно, и общественные наблюдатели также будут присутствовать на каждом участке и следить за чистотой процедуры", - сказал собеседник агентства.

В Дагестане проходят выборы депутатов в Госдуму, Народное собрание и сельские собрания депутатов. Избирательная кампания проходит в течение трех дней - с 17 по 19 сентября.

По итогам первого дня явка избирателей в Дагестане составила 17,5%, субботы - 49,9%.