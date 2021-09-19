ЗАМАНА - Михаил Федотов: «Дагестан всегда привлекал внимание ответственным отношением к политическим процессам»

Михаил Федотов: «Дагестан всегда привлекал внимание ответственным отношением к политическим процессам»

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19 сентября, 2021. Воскресенье 20:05
Михаил Федотов: «Дагестан всегда привлекал внимание ответственным отношением к политическим процессам»

тветственное отношение к политическим процессам всегда отличало дагестанцев, считает экс-председатель Совета по развитию гражданского общества и правам человека при Президенте РФ Михаил Федотов.

Михаил Федотов: «Дагестан всегда привлекал внимание ответственным отношением к политическим процессам»
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«Дагестан всегда привлекал внимание своим ответственным отношением к  политическим процессам, проходящим в нашей стране. Я не понаслышке знаю об активности населения республики в вопросах реализации прав и свобод граждан. И на этот раз на проходящих выборах депутатов Государственной Думы ФС России и собственного Парламента люди показывают высокий уровень сознательности и гражданской ответственности», – сообщил Федотов Центру общественного наблюдения республики.

По его словам, среди кандидатов много достойнейших людей.

«Мне посчастливилось с ними познакомиться в ходе неоднократных выездных заседаний СПЧ в Дагестане. Уверен, что при любом исходе выборов, они будут и впредь работать на благо жителей Республики Дагестан», – сказал эксперт.

Напомним, в Дагестане третий день проходят выборы в Госдуму, региональный парламент и сельское собрание депутатов. По итогам первого дня в Дагестане явка избирателей составила 17,5 %, второго – 49,9%.

 

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