Михаил Федотов: «Дагестан всегда привлекал внимание ответственным отношением к политическим процессам»





«Дагестан всегда привлекал внимание своим ответственным отношением к политическим процессам, проходящим в нашей стране. Я не понаслышке знаю об активности населения республики в вопросах реализации прав и свобод граждан. И на этот раз на проходящих выборах депутатов Государственной Думы ФС России и собственного Парламента люди показывают высокий уровень сознательности и гражданской ответственности», – сообщил Федотов Центру общественного наблюдения республики.



По его словам, среди кандидатов много достойнейших людей.



«Мне посчастливилось с ними познакомиться в ходе неоднократных выездных заседаний СПЧ в Дагестане. Уверен, что при любом исходе выборов, они будут и впредь работать на благо жителей Республики Дагестан», – сказал эксперт.



Напомним, в Дагестане третий день проходят выборы в Госдуму, региональный парламент и сельское собрание депутатов. По итогам первого дня в Дагестане явка избирателей составила 17,5 %, второго – 49,9%.