Явка в Карабудахкентском районе высокая
- Автор Шахри
- 19 сентября, 2021. Воскресенье 19:13
Сегодня, 19 сентября, в районе, как и по всей стране, проходит Единый день голосования, где избиратели иметь право выбирать депутатов Госдумы РФ, а также Народного Собрания РД.
В Карабудахкентском районе явка на выборах за 2 дня превысила 56 процентов.
К началу третьего основного дня голосования на выборах в Госдуму РФ и Народное Собрание РД явка составила 56 процентов. Такой информацией поделился представитель ТИК Карабудахкентского района.
В ТИК заявили, что выборы идут без нарушений и с соблюдением требований и рекомендаций Роспотребнадзора.
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