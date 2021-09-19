ЗАМАНА - Явка в Карабудахкентском районе высокая

Явка в Карабудахкентском районе высокая

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19 сентября, 2021. Воскресенье 19:13
Явка в Карабудахкентском районе высокая

Сегодня, 19 сентября, в районе, как и по всей стране, проходит Единый день голосования, где избиратели иметь право выбирать депутатов Госдумы РФ, а также Народного Собрания РД. 

Явка в Карабудахкентском районе высокая
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В Карабудахкентском районе явка на выборах за 2 дня превысила 56 процентов.

К началу третьего основного дня голосования на выборах в Госдуму РФ и Народное Собрание РД явка составила 56 процентов. Такой информацией поделился представитель ТИК Карабудахкентского района.

В ТИК заявили, что выборы идут без нарушений и с соблюдением требований и рекомендаций Роспотребнадзора.

 

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