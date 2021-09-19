В Карабудахкентском районе явка на выборах за 2 дня превысила 56 процентов.

К началу третьего основного дня голосования на выборах в Госдуму РФ и Народное Собрание РД явка составила 56 процентов. Такой информацией поделился представитель ТИК Карабудахкентского района.

В ТИК заявили, что выборы идут без нарушений и с соблюдением требований и рекомендаций Роспотребнадзора.