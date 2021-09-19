ЗАМАНА - Махмуд Амиралиев посетил избирательные участки

Махмуд Амиралиев посетил избирательные участки

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19 сентября, 2021. Воскресенье 19:11
Махмуд Амиралиев посетил избирательные участки

19 сентября глава МР "Карабудахкентский район" Махмуд Амиралиев побывал в нескольких УИК района. 

Махмуд Амиралиев посетил избирательные участки
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Глава района посетил несколько избирательных участков в поселениях района. 

Сегодня, 19 сентября, в Единый день голосования на выборах депутатов Государственной Думы России, Народного Собрания РД, а также представительных органов муниципального уровня глава МР "Карабудахкентский район" Махмуд Амиралиев посетил избирательные участки, где проходят выборы.

М. Амиралиев пообщался с членами УИК и избирателями, поинтересоваться наличием средств индивидуальной защиты, а также правопорядком на территории избирательных участков.

Он отметил, что у народа есть конституционное право выбора светлого будущего. И каждый обязан воспользоваться этим правом, добавил глава района Махмуд Амиралиев.

 

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