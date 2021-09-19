Глава района посетил несколько избирательных участков в поселениях района.

Сегодня, 19 сентября, в Единый день голосования на выборах депутатов Государственной Думы России, Народного Собрания РД, а также представительных органов муниципального уровня глава МР "Карабудахкентский район" Махмуд Амиралиев посетил избирательные участки, где проходят выборы.

М. Амиралиев пообщался с членами УИК и избирателями, поинтересоваться наличием средств индивидуальной защиты, а также правопорядком на территории избирательных участков.

Он отметил, что у народа есть конституционное право выбора светлого будущего. И каждый обязан воспользоваться этим правом, добавил глава района Махмуд Амиралиев.