ЗАМАНА - Эксперты Регионального штаба по общественному наблюдению за выборами прогнозируют хорошую явку в последний день голосования

Эксперты Регионального штаба по общественному наблюдению за выборами прогнозируют хорошую явку в последний день голосования

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19 сентября, 2021. Воскресенье 18:18
Эксперты Регионального штаба по общественному наблюдению за выборами прогнозируют хорошую явку в последний день голосования

В 8:00 в Дагестане стартовал заключительный третий день голосования на выборах депутатов Государственной Думы ФС РФ и депутатов Народного Собрания республики.

Эксперты Регионального штаба по общественному наблюдению за выборами прогнозируют хорошую явку в последний день голосования
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По итогам анализа прошедших выборов второго дня, эксперты прогнозируют высокую явку избирателей. «Поступавшая в течение второго дня голосования информация с нескольких участков о предполагаемых нарушениях была отработана и не получила подтверждения. По решению суда член избирательной комиссии с правом совещательного голоса Салим Халитов был исключен из состава членов участковой избирательной комиссии избирательного участка 1123», – сообщили эксперты штаба. Напомним, что в течение всех выборных дней в Центре общественного наблюдения идет мониторинг хода голосования. С помощью видеостены, состоящей из 8 видеопанелей, ведется наблюдение за трансляцией с территориальных и участковых избирательных комиссий. На каждую видеопанель выведено по 6 объектов одновременно, которые чередуются. Также 20 наблюдателей следят за ходом голосования с мониторов компьютеров. В штабе присутствуют эксперты ЦОН, дающие оценку работе центра.


 

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