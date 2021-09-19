ЗАМАНА - Абдулпатах Амирханов поздравил работников лесного хозяйства с профессиональным праздником

Абдулпатах Амирханов поздравил работников лесного хозяйства с профессиональным праздником

Автор
19 сентября, 2021. Воскресенье 18:15
Абдулпатах Амирханов поздравил работников лесного хозяйства с профессиональным праздником
Уважаемые работники и ветераны лесного хозяйства! Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем работников леса.
Абдулпатах Амирханов поздравил работников лесного хозяйства с профессиональным праздником
Информация

Сегодня мы чествуем тех, кто принимает участие в рациональном использовании лесных ресурсов,  способствует их восстановлению и преумножению.

Лес – это бесценный дар природы и величайшее национальное достояние. От того, как мы распорядимся этим богатством, зависит благополучие не только ныне живущих, но и будущих поколений. 

Уверен, что благодаря высокому профессионализму, добросовестному отношению к своим обязанностям и любви к лесу, работникам лесного хозяйства республики удастся сохранить и приумножить наши лесные богатства. 

Желаю вам дальнейших успехов в профессиональной деятельности, крепкого здоровья и благополучия!.

С уважением, Председатель Правительства РД А.Г. Амирханов.

 

Прочитано 33 раз

Последнее от Шахри

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top