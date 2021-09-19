Сегодня мы чествуем тех, кто принимает участие в рациональном использовании лесных ресурсов, способствует их восстановлению и преумножению.

Лес – это бесценный дар природы и величайшее национальное достояние. От того, как мы распорядимся этим богатством, зависит благополучие не только ныне живущих, но и будущих поколений.

Уверен, что благодаря высокому профессионализму, добросовестному отношению к своим обязанностям и любви к лесу, работникам лесного хозяйства республики удастся сохранить и приумножить наши лесные богатства.

Желаю вам дальнейших успехов в профессиональной деятельности, крепкого здоровья и благополучия!.

С уважением, Председатель Правительства РД А.Г. Амирханов.