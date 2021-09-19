Голосование на Дальнем Востоке прошло без существенных нарушений

В регионах Дальневосточного Федерального округа голосование по выбору депутатов в Госдуму подошло к концу. Последние избирательные участки закрылись в воскресенье в 15:00 по Московскому времени (в 20:00 по местному). Сейчас в регионах подсчитывают голоса.

При проведении голосования за соблюдением закона на Дальнем Востоке следили более 20 тысяч наблюдателей, в том числе и из других государств. Также в каждом регионе работали центры общественного наблюдения. В режиме реального времени можно было отслеживать, как проходит голосование на избирательных участках. В результате, серьезных нарушений зафиксировано не было.

Жители Дальнего Востока избирали не только депутатов Государственной думы, но и представителей региональных парламентов. В Хабаровском крае также прошли выборы губернатора.

«Самое главное, что нарушений законодательства при организации голосования существенных, которые могли бы повлиять на итоги голосования, не зафиксировано», – отметил председатель Избирательной комиссии Хабаровского края Денис Кузьменко.

Предварительные результаты выборов будут оглашены после закрытия участков в Калининградской области. Пока же голосование в Дагестане, как и в большинстве регионов России, продолжается. Жители республики с 17 сентября выбирают депутатов в Госдуму, Народное собрание и органы муниципальной власти.